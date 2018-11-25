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Порошенко призвал поддержать украинцев в России

Комментариев: 6
Президент Украины считает, что в России сейчас очень нелегко быть украинцем.
Порошенко выступил на открытии Всемирного конгресса украинцев
Порошенко выступил на открытии Всемирного конгресса украинцев
 
Президент Петр Порошенко в ходе выступления на открытии XI Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) в Киеве призвал поддержать украинскую громаду в России.
 
"Давайте вспомним об украинской громаде в России, которая является частью ВКУ. Я призываю разными способами поддерживать ее. В РФ теперь очень нелегко быть украинцем, может, сложнее, чем где-либо. Каждый украинец, который вывешивает украинский флаг, поет украинский гимн, разъясняет россиянам, чей Крым - нуждается в нашей защите и поддержке", - отметил Порошенко.
 
 
Президент также оценил усилия ВКУ в доведении до мировой общественности правдивой информации "о войне, которую Россия развязала против Украины".
 
 
"О политзаключенных, притеснениях прав и свобод человека в Крыму, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ... Призываю ВКУ еще энергичнее продолжать эту работу, противостоять попыткам России добиться снятия с нее санкций за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Востоке Украины", - призвал президент. 
 
Напомним, ранее Порошенко призывал граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не участвовать в незаконных выборах руководителей "ЛДНР", назначенных на 11 ноября.
 
 
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Теги: Россия, Украина-Россия, украинцы, Порошенко, Петр Порошенко, Всемирный конгресс украинцев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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NOREGA    25.11.2018, 20:38
Оценка:  0
NOREGA
Для того, что бы украинцам было легче в России озлобленная морда перекрыла движение поездов и автобусов для украинцев и много еще чего
satisfied18    25.11.2018, 20:26
Оценка:  0
satisfied18
Как то общался с детьми и внуками быших кулаков-украинцев, насильно вывезенных в Сибирь. Никто даже и не думает переезжать в Украину.
Letohradek    25.11.2018, 20:29
Оценка:  0
Letohradek
Для адаптации на новом месте достаточно 3-5 лет. И после этого срока никуда больше не тянет. Привыкаешь!
Григорич    25.11.2018, 20:17
Оценка:  +1
Григорич
тяжелее всего тем украинцам,которые остались и живут в Украине..
Letohradek    25.11.2018, 20:27
Оценка:  -3
Letohradek
Это мнение подверженных влиянию останскинской иглы. Украинцы на это имеют противоположное мнение.
dinops    25.11.2018, 20:10
Оценка:  +3
dinops
А дома им легко?
Letohradek    25.11.2018, 20:25
Оценка:  -3
Letohradek
Дома нам комфортно и легко, в отличии от тех, кто на расии.
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