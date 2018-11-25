Порошенко призвал поддержать украинцев в России

Президент Украины считает, что в России сейчас очень нелегко быть украинцем.

Президент Петр Порошенко в ходе выступления на открытии XI Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) в Киеве призвал поддержать украинскую громаду в России.

"Давайте вспомним об украинской громаде в России, которая является частью ВКУ. Я призываю разными способами поддерживать ее. В РФ теперь очень нелегко быть украинцем, может, сложнее, чем где-либо. Каждый украинец, который вывешивает украинский флаг, поет украинский гимн, разъясняет россиянам, чей Крым - нуждается в нашей защите и поддержке", - отметил Порошенко.

Президент также оценил усилия ВКУ в доведении до мировой общественности правдивой информации "о войне, которую Россия развязала против Украины".

"О политзаключенных, притеснениях прав и свобод человека в Крыму, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ... Призываю ВКУ еще энергичнее продолжать эту работу, противостоять попыткам России добиться снятия с нее санкций за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Востоке Украины", - призвал президент.