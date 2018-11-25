Украина призывает Запад отреагировать на действия РФ в Керченском проливе

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что нужны четкие дипломатические, санкционные, а также действия в сфере безопасности со стороны партнеров Украины.

Россия провоцирует Украину на морскую войну, заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

"Россия пытается вытеснить Украину из Азовского моря. Последние события свидетельствуют, что Россия провоцирует Украину в поисках морской войны. Это новый фронт российской агрессии против Украины. Ситуация очевидна и для нас, и для наших международных партнеров. Время высказывания глубокого беспокойства прошло. Украина будет делать свою работу", - сказал дипломат.

Кулеба также отметил, что нужны четкие дипломатические, санкционные, а также действия в сфере безопасности со стороны партнеров Украины, чтобы демотивировать Россию продолжать эскалацию.