Украина призывает Запад отреагировать на действия РФ в Керченском проливе
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что нужны четкие дипломатические, санкционные, а также действия в сфере безопасности со стороны партнеров Украины.
Россия провоцирует Украину на морскую войну, заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.
"Россия пытается вытеснить Украину из Азовского моря. Последние события свидетельствуют, что Россия провоцирует Украину в поисках морской войны. Это новый фронт российской агрессии против Украины. Ситуация очевидна и для нас, и для наших международных партнеров. Время высказывания глубокого беспокойства прошло. Украина будет делать свою работу", - сказал дипломат.
Кулеба также отметил, что нужны четкие дипломатические, санкционные, а также действия в сфере безопасности со стороны партнеров Украины, чтобы демотивировать Россию продолжать эскалацию.
Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс также обращает внимание европейских политиков на опасную эскалацию в Азовском море.
Blockade of #KerchStrait Now physically. Have a look on the pictures showing recent escalation @FedericaMog @HeikoMaas @LinkeviciusL @margotwallstrom @SpecRepUkraine #AzovSea https://t.co/a4TMMT4Ces— Rebecca Harms (@RebHarms) 25 ноября 2018 г.
"Блокада Керченского пролива. Теперь физическая. Посмотрите на фото, которые отражают последнюю эскалацию", - написала евродепутат в своем Twitter, распространив изображения заблокированного российским грузовым судном Керченского пролива.
В своем сообщении Хармс обратилась к руководительнице европейской дипломатии Федерике Могерини, главе МИД Германии Хайко Маасу, главе МИД Литвы Линасу Линкявичюсу, главе МИД Швеции Маргот Валльстрём и специальному представителю Госдепа США Курту Валкеру.
В другом сообщении Хармс назвала эскалацию в Азовском море "серьезной".
Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.
В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".
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