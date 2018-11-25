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За сутки в Украину не пустили более 200 "евроблях"

Комментариев: 3
После вступления в силу закона, который изменяет процедуру оформления и ввоза автомобилей на иностранной регистрации в Украину, поток евроблях в Украину прекратился.
Просто так ввести евробляху в Украину теперь не получится
Просто так ввести евробляху в Украину теперь не получится
Сегодня
 
С начала текущих суток, 25 ноября, в Украину не пустили более 200 автомобилей на иностранных номерах, сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина, передает 112 Украина.
 
 
"Сегодня ночью вступил в силу закон, который изменяет процедуру оформления и ввоза автомобилей на таможенную территорию. И проблема возникла именно из-за транзита, именно из-за требования оплатить финансовый залог при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией... Норма прописана таким образом, что когда въезжаешь в режиме транзита необходимо внести финансовы залог. Люди отказываются (платить залог), мы просто не пропускаем эти транспортные средства. По Львовской таможне 138 автомобилей попали под отказ (на въезд в Украину), по Волыни - 104 таких отказа", – отметила Непряхина.
 
Напомним, что 25 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали блокировать пункты пропуска на западном участке границы.
 
 
 
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Теги: автомобили, Таможня, таможенная политика, Фискальная служба, ГФС, евробляхи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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cjkbnth    25.11.2018, 21:47
Оценка:  0
cjkbnth
атсос, ты идиот, у них денег хватает, только этому вальцмановскому кодлу за просто так давать ни кто не собирается, речь идет не о том мусоре, который с подачи вальцмана друзей заехал в Украину и наполонил все города.
cjkbnth    25.11.2018, 21:45
Оценка:  -2
cjkbnth
А дура непряхина не подумала, что она просто не пускает людей домой, они и до закона ездили из-за дольо йобов каждые 10 дней кругами по 300-500 км.
atos    25.11.2018, 21:43
Оценка:  -2
atos
Вообще не пускайте этих епанных нищебродов, нету денег на нормальную машину, пошли на ***, на автобус и вперёд.
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