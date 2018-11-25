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Россия захватила три украинских корабля - ВМС

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Столкновение в Азовском море привело к задержанию российской стороной кораблей ВМС Украины. Украинские военные закрылись в кораблях.
Боевое столкновение России и Украины в Азовском море
Боевое столкновение России и Украины в Азовском море
pl.com.ua
 
У Керченского моста спецназ РФ захватил украинские корабли, двое моряков получили ранения, сообщает пресс-служба ВМС.
 
"По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера Бердянск, Никополь поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир Яны Капу также принужден к остановке", - говорится в сообщении.
 
Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.
 
Ранее сообщалось, что против украинских кораблей россияне применили оружие.

Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

 
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Теги: Украина-Россия, Керченский пролив, корабли, Азовское море, ВМС Украины, Керченский мост
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Люблю_Украину    25.11.2018, 22:07
Оценка:  -3
Люблю_Украину
вот же самка собаки, опять отправил пацанов умирать, устроил провокацию лишь бы удержаться за власть. Ведь знали же реакцию которая последует, но что для него эти жизни и здоровье каких-то ноунэйм людишек. Выставил пешек против ферзей и чем хуже результат, тем лучше для него....
cjkbnth    25.11.2018, 22:06
Оценка:  -3
cjkbnth
все силы брошены на разблокирование западной границы от Украинцев которые хотят домой к семьям.
cjkbnth    25.11.2018, 22:05
Оценка:  -3
cjkbnth
А Петруха с Бляхерами воюет...., там оно для него важнее.
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