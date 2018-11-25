Порошенко созвал военный кабинет по Азову
Президент Украины Петр Порошенко связался с руководством Евросоюза и НАТО в связи с ситуацией в Азовском море.
Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Тwitter.
"Из-за чрезвычайных событий на Азове президент созвал военный кабинет", - написал он.
Также Порошенко сконтактировал с руководством Евросоюза и НАТО из-за этой ситуации, сообщили РБК-Украина в Администрации президента.
Отмечается, что агрессивные действия РФ требуют осуждения и жесткого ответа со стороны международного сообщества, включительно с санкциями.
Напомним, что у Керченского моста спецназ РФ захватил украинские корабли, двое моряков получили ранения.
Утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.
В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".
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