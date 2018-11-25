Порошенко созвал военный кабинет по Азову

Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Тwitter.

"Из-за чрезвычайных событий на Азове президент созвал военный кабинет", - написал он.

Также Порошенко сконтактировал с руководством Евросоюза и НАТО из-за этой ситуации, сообщили РБК-Украина в Администрации президента.

Отмечается, что агрессивные действия РФ требуют осуждения и жесткого ответа со стороны международного сообщества, включительно с санкциями.

Напомним, что у Керченского моста спецназ РФ захватил украинские корабли, двое моряков получили ранения.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".