Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко созвал военный кабинет по Азову

Комментариев: 0
Президент Украины Петр Порошенко связался с руководством Евросоюза и НАТО в связи с ситуацией в Азовском море.
Порошенко занимается ситуацией в Азовском море
Порошенко занимается ситуацией в Азовском море
 
Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Тwitter.
 
"Из-за чрезвычайных событий на Азове президент созвал военный кабинет", - написал он.
 
Также Порошенко сконтактировал с руководством Евросоюза и НАТО из-за этой ситуации, сообщили РБК-Украина в Администрации президента.
 
Отмечается, что агрессивные действия РФ требуют осуждения и жесткого ответа со стороны международного сообщества, включительно с санкциями.
 
Напомним, что у Керченского моста спецназ РФ захватил украинские корабли, двое моряков получили ранения.
 
Утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, НАТО, Украина-Россия, Азовское море, Порошенко, ВСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
cjkbnth    25.11.2018, 22:13
Оценка:  0
cjkbnth
теперь все внимпние со схем на западной границе переключает на восток....)))) вальцман....
drozdikus    25.11.2018, 22:12
Оценка:  0
drozdikus
самый лживый президент за всю историю Украины...
cjkbnth    25.11.2018, 22:11
Оценка:  0
cjkbnth
П О Ц, а он что не знал, что так будет, или это маневр по срыву выборов, да еще как бы с чужой подачи, лихо витя стукачек схему замутил, глядя со стороны даже поверить можно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь