Аваков опубликовал видео тарана украинского судна в Азовском море

МВД Украины с помощью спецсредств получило доступ к видео тарана российским пограничным кораблем Дон украинского судна, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он опубликовал соответствующий ролик в своем Twitter.

По словам Авакова, видео снято российскими военными - слышны команды и приказы.

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд! Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT

"Это пойдет доказательством в международный суд! Агрессия! Ожидаем реакции дружественных стран!", - написал Аваков.

Напомним, что у Керченского моста спецназ РФ захватил украинские корабли, двое моряков получили ранения.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".