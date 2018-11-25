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Аваков опубликовал видео тарана украинского судна в Азовском море

Комментариев: 1
По данным главы МВД видео снято российскими военными, на нем слышны команды и приказы.
 
МВД Украины с помощью спецсредств получило доступ к видео тарана российским пограничным кораблем Дон украинского судна, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
 
Он опубликовал соответствующий ролик в своем Twitter.
 
По словам Авакова, видео снято российскими военными - слышны команды и приказы.
 
"Это пойдет доказательством в международный суд! Агрессия! Ожидаем реакции дружественных стран!", - написал Аваков.
 
Напомним, что  у Керченского моста спецназ РФ захватил украинские корабли, двое моряков получили ранения.
 
Утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

 
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Теги: Украина-Россия, МВД, корабли, Азовское море, ВМС Украины, Аваков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Gidnyk    25.11.2018, 22:45
Оценка:  0
Gidnyk
МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -------------- Спецзасобы это что, то что Аваков научился Ю-тьюбом пользоваться?
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