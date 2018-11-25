В ГПУ конфликт на Азове назвали "агрессивной войной"

Луценко поднял по тревоге Военную прокуратуру Южного региона. Начато производство и проводятся следственные действия по статье о ведении войны.

Военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге и оперативно проводят следственный действия по статье об "акте ведения агрессивной войны". Об этом на своей странице в Facebook в воскресенье, 25 ноября, сообщила Лариса Сарган, пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

"Совместно с СБУ проведена регистрация и проводятся неотложные следственные действия по акту ведения агрессивной войны Российской Федерацией (ст. 437 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По словам Сарган, "проведенный пограничным кораблем РФ таран рейдового буксира Яна Капу и преследование катеров ВМС Украины" подпадает под признаки акта агрессии в соответствии с определением приведенного в пункте d статьи 3 Резолюции №3314 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, а именно: акт агрессии - это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства.

"В соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьи 2 Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно, могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства", - написала пресс-секретарь Луценко.

Статья 17 Конвенции ООН устанавливает, что при условии соблюдения Конвенции суда всех государств, как прибрежных так и тех, которые не имеют выхода к морю, пользуются правом мирного прохода через территориальное море. Частью 1 статьи 36 Конвенции ООН определено, что в проливах, указанных в статье 37 Конвенции ООН, все суда и летательные аппараты пользуются правом транзитного прохода, которому не должно оказываться препятствий. Часть 1 статьи 2 Договора предусматривает, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации, эксплуатируемых в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

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