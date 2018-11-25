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На границе с Польшей "евробляхеры" установили палатки

Комментариев: 5
Более 500 человек полностью заблокировали движение транспорта на пункте пропуска Краковец-Корчева. Участники блокировки отрицают принадлежность к какой-то общественной или политической организации.
 
На пункте пропуска Краковец-Корчева, который расположен на границе между Украиной и Польшей, продолжается акция протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает ZAXID.NET.
 
Более 500 человек полностью заблокировали движение транспорта на пункте пропуска. Участники блокировки отрицают принадлежность к какой-то общественной или политической организации. Они требуют отмены новых правил растаможивания автомобилей на зарубежной регистрации, которые вступили в действие в полночь в воскресенье, 25 ноября.
 
По словам блокировщиков, новые требования к пересечения границы и растаможивания автомобиля на еврономерах застали их врасплох.
 
Акцию называют бессрочной. Ее участники зажгли шины у въезда на пункт пропуска и установили первые палатки. Также они заблокировали машину пожарных, которые приехали потушить горящие шины.
 
 
Кроме того, митингующие не пустили на территорию Украины автобус из Германии рейсом Росток - Киев. Автобус остался на территории пункта пропуска.
 
Напомним, что 25 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали блокировать пункты пропуска на западном участке границы.
 
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Теги: автомобили, протесты, граница, евробляхи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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cjkbnth    25.11.2018, 23:42
Оценка:  0
cjkbnth
Видать правда глаз колет)))))))))))))) или есть аргументы?
cjkbnth    25.11.2018, 22:58
Оценка:  -2
cjkbnth
сначала создали схему, продали мксор нищему народу, а потом поставили ультиматум: хотите пользоваться мусором-платите. Ведь без команды ни одна машина без полного пакета документов и в технически исправном состоянии согласно законам вехать на территорию страны не может. кто-то это разрешил, и не бес
cjkbnth    25.11.2018, 22:55
Оценка:  -2
cjkbnth
А ЕЩЕ ЛУТШЕ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ВСЕ АЭРОПОРЫ, ведь эти иды за границу не ездят а летают..., им по барабану, просто стравливают народ между собой, как говорят: разделяй и властвуй! вальцманы авакевичи грейсманы, они так и делают.
Lukra    25.11.2018, 22:48
Оценка:  0
Lukra
одни на фронте гибнут...а другие готовы замерзать за железки какие-то.Мутанты моральные
cjkbnth    25.11.2018, 22:58
Оценка:  -2
cjkbnth
читай пост выше.
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