На границе с Польшей "евробляхеры" установили палатки
Более 500 человек полностью заблокировали движение транспорта на пункте пропуска Краковец-Корчева. Участники блокировки отрицают принадлежность к какой-то общественной или политической организации.
На пункте пропуска Краковец-Корчева, который расположен на границе между Украиной и Польшей, продолжается акция протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает ZAXID.NET.
Более 500 человек полностью заблокировали движение транспорта на пункте пропуска. Участники блокировки отрицают принадлежность к какой-то общественной или политической организации. Они требуют отмены новых правил растаможивания автомобилей на зарубежной регистрации, которые вступили в действие в полночь в воскресенье, 25 ноября.
По словам блокировщиков, новые требования к пересечения границы и растаможивания автомобиля на еврономерах застали их врасплох.
Акцию называют бессрочной. Ее участники зажгли шины у въезда на пункт пропуска и установили первые палатки. Также они заблокировали машину пожарных, которые приехали потушить горящие шины.
Кроме того, митингующие не пустили на территорию Украины автобус из Германии рейсом Росток - Киев. Автобус остался на территории пункта пропуска.
Напомним, что 25 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали блокировать пункты пропуска на западном участке границы.
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