Под посольство РФ в Киеве принесли шины
На данный момент под российским посольством собралось около двух десятков людей. Они протестуют из-за агрессии России против украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.
Участники протеста из-за ситуации в Азовском море в воскресенье вечером, 25 ноября, принесли под посольство Российской Федерации в Киеве шины, сообщает РБК-Украина.
В акции принимают участие активисты общественных организаций и ветераны войны на Донбассе. На данный момент под российским посольством собралось около двух десятков людей. Они протестуют из-за агрессии России против украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.
В здании посольства горит свет. Люди продолжают прибывать.
Участники акции разложили на парапете посольства бумажные кораблики.
"Это символизирует наши украинские корабли, захваченные Россией в Керченском проливе", - объяснил активист по имени Даниил.
Напомним, сегодня Российская Федерация атаковала украинские судна в Азовском море. На данный момент известно о захвате трех кораблей. Кроме того, сообщалось о пострадавших украинских моряках.
На данный момент президент Украины Петр Порошенко проводит заседание военного кабинета. Кроме того, по информации генпрокурора Юрия Луценко, прокуратура и Служба безопасности Украины проводит расследование по факту агрессии России на Азове.
Глава МВД Украина Арсен Аваков опубликовал видео, на котором зафиксированы агрессивные действия РФ.
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