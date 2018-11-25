Под посольство РФ в Киеве принесли шины

На данный момент под российским посольством собралось около двух десятков людей. Они протестуют из-за агрессии России против украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.

Участники протеста из-за ситуации в Азовском море в воскресенье вечером, 25 ноября, принесли под посольство Российской Федерации в Киеве шины, сообщает РБК-Украина.

В акции принимают участие активисты общественных организаций и ветераны войны на Донбассе. На данный момент под российским посольством собралось около двух десятков людей. Они протестуют из-за агрессии России против украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.

В здании посольства горит свет. Люди продолжают прибывать.

Участники акции разложили на парапете посольства бумажные кораблики.

"Это символизирует наши украинские корабли, захваченные Россией в Керченском проливе", - объяснил активист по имени Даниил.