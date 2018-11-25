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Под посольство РФ в Киеве принесли шины

Комментариев: 2
На данный момент под российским посольством собралось около двух десятков людей. Они протестуют из-за агрессии России против украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.
Под посольством России начинается протест
Под посольством России начинается протест
Украинская правда
 
Участники протеста из-за ситуации в Азовском море в воскресенье вечером, 25 ноября, принесли под посольство Российской Федерации в Киеве шины, сообщает РБК-Украина.
 
В акции принимают участие активисты общественных организаций и ветераны войны на Донбассе. На данный момент под российским посольством собралось около двух десятков людей. Они протестуют из-за агрессии России против украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.
 
В здании посольства горит свет. Люди продолжают прибывать.
 
Участники акции разложили на парапете посольства бумажные кораблики.
 
"Это символизирует наши украинские корабли, захваченные Россией в Керченском проливе", - объяснил активист по имени Даниил.
 
Напомним, сегодня Российская Федерация атаковала украинские судна в Азовском море. На данный момент известно о захвате трех кораблей. Кроме того, сообщалось о пострадавших украинских моряках.
 
На данный момент президент Украины Петр Порошенко проводит заседание военного кабинета. Кроме того, по информации генпрокурора Юрия Луценко, прокуратура и Служба безопасности Украины проводит расследование по факту агрессии России на Азове.
 
Глава МВД Украина Арсен Аваков опубликовал видео, на котором зафиксированы агрессивные действия РФ.
 
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Теги: Россия, Украина-Россия, протесты, Азовское море, посольство РФ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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cjkbnth    25.11.2018, 23:31
Оценка:  +2
cjkbnth
Эх если бы это была просто агрессия, ее можно отбить, а вот сговор это куда хуже, попахивает подготовкой к срыву выборов, которые вальцман уже проиграл, а на кого поставить медведчук не может решить, нет у него проходных кандидатов....
Lukra    25.11.2018, 23:35
Оценка:  0
Lukra
пашли нафиг со своими выборами...запарили уже бред нести
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