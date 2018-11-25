Конфликт на Азове: онлайн

Столкновение украинских и российских кораблей в Азовском море: онлайн-хроника последних событий. Что происходит в Керченском проливе?

25 ноября утром в Керченском проливе произошло столкновение украинских и российских кораблей. Был протаранен украинский катер, а вечером в ходе прямого боестолкновения появились раненые среди украинцев.

По состоянию на 22:00 в ходе конфликта в Азовском море ВМС РФ захватили три украинских корабля. Что происходит на Азове сейчас? Корреспондент ведет онлайн-трансляцию событий.

События на Азове. Онлайн:

23:01 Российские СМИ сообщают, что корабли ВМС Украины ушли из Керченского пролива и отправились в свой порт в Бердянск. В ФСБ заявили, что имеют доказательства провокации и скоро их опубликуют.

22:40 Уже шесть украинских военных ранены. Захвачены корабли Бердянск и Яны Капу - они буксируются. Никополь заблокирован и следует в сопровождении российских ВМС. Бердянск был поражен огнем противника и потерял ход.

Это свежая информация от ВМС Украины.

22:00 Украина требует экстренного заседания Совбеза ООН. Петр Порошенко созвал военный кабинет.

"Действия РФ - реальное желание захватить Азовское море. Мы работаем с нашими партнерами. Россия должна заплатить за это", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

21:22 Прямое боестолкновение. ВМС Украины сообщает, что возле Керченского моста спецназ РФ захватил украинские корабли. Двое моряков ранены, украинские военные закрылись в кораблях.

"Малые бронированные артиллерийские катера Бердянск, Никополь поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир Яны Капу также принужден к остановке", - указано в сообщении.

21:07 Россия захватила три украинских корабля

14:45 ВМС Украины сообщили: на перехват украинским кораблям вылетели ударные вертолеты России. Корабли ВМС Украины якобы уже третий час ждут прохода через пролив, для заграждения которого РФ посадила на мель танкер со стороны Азовского моря.

13:41 Керченский пролив закрыли для гражданских судов после столкновения. РФ обвинила украинские ВМС в провокации.

11:00 Видео тарана украинского корабля (ВНИМАНИЕ: присутствует ненормативная лексика):

10:20 В России и крымском "погрануправлении ФСБ" объяснили таран тем тем, что три корабля Украины в 7 утра нарушили границу России и поплыли в сторону Керченского пролива.

ФСБ показала на видео, как украинские корабли пытаются уйти от преследования кораблями РФ:

10:08 Командование ВМС Украины сообщило, что пограничные корабли РФ провели агрессивные действия против 3 кораблей ВМС Украины, когда украинские судна переходили из Одессы в порт Мариуполя. Корабль РФ Дон протаранил украинский буксир Яны Капу. В результате украинский буксир поврежден.