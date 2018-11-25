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Конфликт на Азове: онлайн

Комментариев: 6
Столкновение украинских и российских кораблей в Азовском море: онлайн-хроника последних событий. Что происходит в Керченском проливе?

25 ноября утром в Керченском проливе произошло столкновение украинских и российских кораблей. Был протаранен украинский катер, а вечером в ходе прямого боестолкновения появились раненые среди украинцев.

По состоянию на 22:00 в ходе конфликта в Азовском море ВМС РФ захватили три украинских корабля. Что происходит на Азове сейчас? Корреспондент ведет онлайн-трансляцию событий.

События на Азове. Онлайн:

23:01 Российские СМИ сообщают, что корабли ВМС Украины ушли из Керченского пролива и отправились в свой порт в Бердянск. В ФСБ заявили, что имеют доказательства провокации и скоро их опубликуют.

22:40 Уже шесть украинских военных ранены. Захвачены корабли Бердянск и Яны Капу - они буксируются. Никополь заблокирован и следует в сопровождении российских ВМС. Бердянск был поражен огнем противника и потерял ход.

Это свежая информация от ВМС Украины. 

22:00 Украина требует экстренного заседания Совбеза ООН. Петр Порошенко созвал военный кабинет.

"Действия РФ - реальное желание захватить Азовское море. Мы работаем с нашими партнерами. Россия должна заплатить за это", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

21:22 Прямое боестолкновение. ВМС Украины сообщает, что возле Керченского моста спецназ РФ захватил украинские корабли. Двое моряков ранены, украинские военные закрылись в кораблях.

"Малые бронированные артиллерийские катера Бердянск, Никополь поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир Яны Капу также принужден к остановке", - указано в сообщении.

21:07 Россия захватила три украинских корабля

14:45 ВМС Украины сообщили: на перехват украинским кораблям вылетели ударные вертолеты России. Корабли ВМС Украины якобы уже третий час ждут прохода через пролив, для заграждения которого РФ посадила на мель танкер со стороны Азовского моря.

13:41 Керченский пролив закрыли для гражданских судов после столкновения. РФ обвинила украинские ВМС в провокации.

11:00 Видео тарана украинского корабля (ВНИМАНИЕ: присутствует ненормативная лексика):

10:20 В России и крымском "погрануправлении ФСБ" объяснили таран тем тем, что три корабля Украины в 7 утра нарушили границу России и поплыли в сторону Керченского пролива.

ФСБ показала на видео, как украинские корабли пытаются уйти от преследования кораблями РФ:

10:08 Командование ВМС Украины сообщило, что пограничные корабли РФ провели агрессивные действия против 3 кораблей ВМС Украины, когда украинские судна переходили из  Одессы в порт Мариуполя. Корабль РФ Дон протаранил украинский буксир Яны Капу. В результате украинский буксир поврежден.

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Теги: конфликт, Украина-Россия, столкновение, видео, корабли, онлайн, ВМС Украины, онлайн трансляция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Гоша_Мин    25.11.2018, 23:41
Оценка:  0
Гоша_Мин
«Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые «украинцы»! Это отребье, взращенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать!
Гоша_Мин    25.11.2018, 23:42
Оценка:  0
Гоша_Мин
Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя все само
Гоша_Мин    25.11.2018, 23:43
Оценка:  0
Гоша_Мин
самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места. Больше всего они ненавидят своих благодетелей, тех кто сделал им добро и готовы всячески пресмыкаться перед сильными мира сего.
Гоша_Мин    25.11.2018, 23:43
Оценка:  0
Гоша_Мин
Они ни к чему не приспособлены и могут исполнять только примитивную работу, они никогда не смогли бы создать своего государства, множество стран гоняли их словно мячик по всей Европе,
Гоша_Мин    25.11.2018, 23:44
Оценка:  0
Гоша_Мин
рабские инстинкты настолько въелась в них, что покрыли омерзительными язвами всю их сущность!».

Отто фон Бисмарк
Letohradek    25.11.2018, 23:24
Оценка:  +1
Letohradek
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать.
Letohradek    25.11.2018, 23:25
Оценка:  +1
Letohradek
И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". А. Солженицин.
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