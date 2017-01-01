В НАТО и ЕС сделали заявление по конфликту на Азове

В связи с обострением ситуации в Азовском море Евросоюз и НАТО заявили о поддержке суверенитета Украины.

НАТО и ЕС отреагировали на конфликт в Азовском море NATO

Евросоюз отметил возросшую наряженность в Азовском море и призвал РФ восстановить свободу прохода в Керченском проливе. Об этом в Twitter сообщила преcc-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Напряженность в Керченском проливе и Азовском море значительно возросла. Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе и призываем всех действовать с предельной сдержанностью, чтобы немедленно стабилизировать ситуацию". - написала она.

В заявлении пресс-секаретаря о ситуации в Азовском море подчеркивается, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма Россией и считает строительство Керченского моста нарушением суверенитета Украины.

Escalating tensions in the Azov Sea and Kerch Strait have. We expect Russia to restore freedom of passage at the Kerch strait and urge all to act with utmost restraint to de-escalate the situation immediatelyhttps://t.co/TVDbVOvN7W — Maja Kocijancic (@MajaEUspox) 25 ноября 2018 г.

В НАТО также заверили, что полностью поддерживают суверенитет Украины и призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в соответствии с международным правом. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

NATO spokesperson: “NATO fully supports #Ukraine’s sovereignty and its territorial integrity, including its navigational rights in its territorial waters. We call on #Russia to ensure unhindered access to Ukrainian ports in the #AzovSea , in accordance with international law." — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 ноября 2018 г.

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