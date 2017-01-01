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В НАТО и ЕС сделали заявление по конфликту на Азове

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В связи с обострением ситуации в Азовском море Евросоюз и НАТО заявили о поддержке суверенитета Украины.
НАТО и ЕС отреагировали на конфликт в Азовском море
НАТО и ЕС отреагировали на конфликт в Азовском море
NATO

Евросоюз отметил возросшую наряженность в Азовском море и призвал РФ восстановить свободу прохода в Керченском проливе. Об этом в Twitter сообщила преcc-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Напряженность в Керченском проливе и Азовском море значительно возросла. Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе и призываем всех действовать с предельной сдержанностью, чтобы немедленно стабилизировать ситуацию". - написала она.

В заявлении пресс-секаретаря о ситуации в Азовском море подчеркивается, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма Россией и считает строительство Керченского моста нарушением суверенитета Украины.

В НАТО также заверили, что полностью поддерживают суверенитет Украины и призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в соответствии с международным правом. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

 

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Теги: конфликт, Украина, ЕС, НАТО, Азовское море
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Источник: korrespondent.net

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