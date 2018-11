В НАТО и ЕС сделали заявление по конфликту на Азове

Евросоюз отметил возросшую наряженность в Азовском море и призвал РФ восстановить свободу прохода в Керченском проливе. Об этом в Twitter сообщила преcc-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Напряженность в Керченском проливе и Азовском море значительно возросла. Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе и призываем всех действовать с предельной сдержанностью, чтобы немедленно стабилизировать ситуацию". - написала она.

В заявлении пресс-секаретаря о ситуации в Азовском море подчеркивается, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма Россией и считает строительство Керченского моста нарушением суверенитета Украины.

