СНБО рассматривает введение военного положения

Нападение российских военных на корабли Украины является актом военной агрессии, подчеркнул Александр Турчинов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после заседания военного кабинета под руководством президента Петра Порошенко заявил, что в полночь состоится заседание СНБО, на котором будет введено военное положение в связи с агрессией России на Азове. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после заседания военного кабинета под руководством президента Петра Порошенко заявил, что в полночь состоится заседание СНБО, на котором будет введено военное положение в связи с агрессией России на Азове.

"Военный кабинет констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС является ни чем иным как актом военной агрессии", - подчеркнул Турчинов.

Он добавил, что заседание Совета нацбезопасности и обороны предложено провести для объявления правового режима военного положения.

Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

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