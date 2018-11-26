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СНБО рассматривает введение военного положения

Комментариев: 2
Нападение российских военных на корабли Украины является актом военной агрессии, подчеркнул Александр Турчинов.
Секретарь СНБО Александр Турчинов
Секретарь СНБО Александр Турчинов
rnbo.gov.ua
 
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после заседания военного кабинета под руководством президента Петра Порошенко заявил, что в полночь состоится заседание СНБО, на котором будет введено военное положение в связи с агрессией России на Азове.

"Военный кабинет констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС является ни чем иным как актом военной агрессии", - подчеркнул Турчинов.

Он добавил, что заседание Совета нацбезопасности и обороны предложено провести для объявления правового режима военного положения.

Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

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Теги: конфликт, СНБО, Турчинов, Азовское море, Александр Турчинов, военное положение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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cjkbnth    26.11.2018, 00:13
Оценка:  +2
cjkbnth
то, о чем я и предполагал еще в обед. Чистый договорняк, а сценарист медведчук, не зря он вальцмана последнее врямя часто навешал, да еще лично. Претендента на пост нет, а вальцман уже проиграл... вот и результат.
doc1    26.11.2018, 00:07
Оценка:  -3
doc1
Повокація жи ді всь кої мафії та *уйла вдалася! Вибори відміняються, нас розвели як котят, всі розходимося!
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