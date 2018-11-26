Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Весь состав ВМС Украины поднят по тревоге

Комментариев: 2
Все украинские военные корабли и суда выходят в море в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Флот ВМС поднят по тревоге (архивное фото)
Флот ВМС поднят по тревоге (архивное фото)
facebook.com/navy.mil.gov.ua

Весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге. Об этом вечером в воскресенье, 25 ноября, сообщает Украинский милитаристский портал в Twitter.

"Весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге. Все корабли и суда выходят в море", - говорится в сообщении.

Ранее ВМС ВСУ сообщили, что в результате агрессии России у Керченского пролива в воскресенье ранены шесть украинских военнослужащих, захвачены три корабля. В РФ подтвердили задержание.

В связи с обострением ситуации в Азовском море Евросоюз и НАТО заявили о поддержке суверенитета Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: конфликт, Украина-Россия, Черное море, Керченский пролив, Азовское море, ВМС Украины, флот
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Shomnedelatb    26.11.2018, 00:18
Оценка:  +1
Shomnedelatb
Удачи, ребята.
Pivkov3    26.11.2018, 00:15
Оценка:  +4
Pivkov3
Что, сразу всех 150 адмиралов и 20 матросов?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь