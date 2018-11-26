Весь состав ВМС Украины поднят по тревоге

Все украинские военные корабли и суда выходят в море в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге. Об этом вечером в воскресенье, 25 ноября, сообщает Украинский милитаристский портал в Twitter.

"Весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге. Все корабли и суда выходят в море", - говорится в сообщении.

Ранее ВМС ВСУ сообщили, что в результате агрессии России у Керченского пролива в воскресенье ранены шесть украинских военнослужащих, захвачены три корабля. В РФ подтвердили задержание.

В связи с обострением ситуации в Азовском море Евросоюз и НАТО заявили о поддержке суверенитета Украины.

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