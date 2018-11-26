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Климкин: РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах

Комментариев: 3
Глава МИД заявил, что ожидает от иностранных партнеров не просто заявлений, а четкую последовательность действий, которые будут делаться вместе.
Глава МИД Украины прокомментировал конфликт в Керченском проливе
Глава МИД Украины прокомментировал конфликт в Керченском проливе
facebook.com/pg/UkraineMFA

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия развязала войну в нейтральных водах у Керченского пролива. Об этом он сказал вечером в воскресенье, 25 ноября, после заседания военного кабинета под председательством президента Украины Петра Порошенко, сообщает Украинская правда.

"Россия осуществила акт агрессии против Украины. Теперь имеем агрессию на территории Украины, а также войну с Россией в нейтральных водах, поскольку этот акт агрессии осуществлено именно в нейтральных водах. Этот акт агрессии, а именно так он должен квалифицироваться по всем принципам международного права привел к ранениям наших солдат", - заявил он.

Также Климкин отметил, что "мы все время контактируем со всеми нашими друзьями и партнерами, информируя их о том, что происходит".

По его словам, сейчас Украине важна не просто скоординированная позиция с друзьями и не просто заявления, а четкая последовательность действий, которые будут делаться вместе.

Ранее Климкин назвал события на Азове "новым уровнем агрессии".  По его словам, действия России в Азовском море нарушают все принципы международного права.

Напомним, вечером 26 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

 

 

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Теги: война, Украина-Россия, МИД Украины, Керченский пролив, Климкин, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Pivkov3    26.11.2018, 00:44
Оценка:  -3
Pivkov3
Довыеживались, а теперь - ПАМАГИТЕ, ДРУЗЬЯ!!!!
Lukra    26.11.2018, 00:49
Оценка:  +2
Lukra
а что тут выеживаться?в войне либо воюешь либо капитулируешь.У нас 5 лет война...не будем замечать этого-завтра будут бомбить самолеты
Светлана    26.11.2018, 00:53
Оценка:  -6
Светлана
Lukra,пойди проспись после бодуна,бомбить ее будут,кому ты нужна,страшных сказок в детстве начиталась.
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