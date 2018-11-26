Климкин: РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах

Глава МИД заявил, что ожидает от иностранных партнеров не просто заявлений, а четкую последовательность действий, которые будут делаться вместе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия развязала войну в нейтральных водах у Керченского пролива. Об этом он сказал вечером в воскресенье, 25 ноября, после заседания военного кабинета под председательством президента Украины Петра Порошенко, сообщает Украинская правда.

"Россия осуществила акт агрессии против Украины. Теперь имеем агрессию на территории Украины, а также войну с Россией в нейтральных водах, поскольку этот акт агрессии осуществлено именно в нейтральных водах. Этот акт агрессии, а именно так он должен квалифицироваться по всем принципам международного права привел к ранениям наших солдат", - заявил он.

Также Климкин отметил, что "мы все время контактируем со всеми нашими друзьями и партнерами, информируя их о том, что происходит".

По его словам, сейчас Украине важна не просто скоординированная позиция с друзьями и не просто заявления, а четкая последовательность действий, которые будут делаться вместе.

Ранее Климкин назвал события на Азове "новым уровнем агрессии". По его словам, действия России в Азовском море нарушают все принципы международного права.

Напомним, вечером 26 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet