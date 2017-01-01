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Украинские суда отстреливались - Бирюков

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Во время обстрела российскими кораблями украинские суда открыли ответный огонь, сообщил советник президента Украины.
Украинские суда открыли ответный огонь
Украинские суда открыли ответный огонь
russian.rt.com

Советник Президента Украины Юрий Бирюков вечером в воскресенье, 25 ноября, сообщил, что украинские моряки отстреливались время захвата российскими кораблями. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Пункт 1. Наши не вели себя как зайчики, отстреливались. Но пропорция 2 до 10. Пункт 2. Одно судно не захвачено, но заблокировано со всех сторон. На штурм не пошли, причина - смотри пункт 1", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 26 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

Позже в РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины.

 

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Теги: Россия, Украина-Россия, Черное море, Керченский пролив, корабли, Азовское море, ВМС Украины
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Источник: korrespondent.net

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