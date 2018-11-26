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СНБО рекомендовал ввести военное положение

Комментариев: 4
Введение военного положения не означает начало военных действий против РФ, подчеркнул президент Украины Петр Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение военного положения
Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение военного положения
president.gov.ua

Из-за действий Российской Федерации в Азовском море Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести военное положение в Украине на 60 дней. 

Глава государства поддержал предложение СНБО. Он заявил, чтто утром 26 ноября состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором нардепы рассмотрят данный вопрос.

"Введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия. Украина будет проводить действия по обороне своей территории. Это не означает изменения положения на фронтовой линии Донецкой и Луганской областей. Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Решение не будет предусматривать ограничение конституционных прав граждан", - отметил Порошенко.

Напомним, согласно закону Украины О правовом режиме военного положения оно может быть введено как на всей территории страны, так и в отдельных областях.

Ранее сообщалось, что вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

Конфликт на Азове: онлайн

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Теги: СНБО, Азовское море, Порошенко, военное положение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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pochta-mail    26.11.2018, 01:19
Оценка:  0
pochta-mail
Как же оно,убогое,выборов боится....
Pivkov3    26.11.2018, 01:18
Оценка:  0
Pivkov3
А больше всего Петю злит то, что никто не погиб...
Pivkov3    26.11.2018, 00:58
Оценка:  -7
Pivkov3
А кому войну то объявили?
ВладОплот    26.11.2018, 01:04
Оценка:  0
ВладОплот
Военное положение - не война. Почему на расее тукие тупорылые дб обитают??
Pivkov3    26.11.2018, 01:06
Оценка:  -5
Pivkov3
А ты уже Перекоп штурмуешь?
ВладОплот    26.11.2018, 01:08
Оценка:  0
ВладОплот
Что ты несешь?? Бояра?
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