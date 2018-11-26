СНБО рекомендовал ввести военное положение

Введение военного положения не означает начало военных действий против РФ, подчеркнул президент Украины Петр Порошенко.

Из-за действий Российской Федерации в Азовском море Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести военное положение в Украине на 60 дней.

Глава государства поддержал предложение СНБО. Он заявил, чтто утром 26 ноября состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором нардепы рассмотрят данный вопрос.

"Введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия. Украина будет проводить действия по обороне своей территории. Это не означает изменения положения на фронтовой линии Донецкой и Луганской областей. Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Решение не будет предусматривать ограничение конституционных прав граждан", - отметил Порошенко.

Напомним, согласно закону Украины О правовом режиме военного положения оно может быть введено как на всей территории страны, так и в отдельных областях.

Ранее сообщалось, что вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

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