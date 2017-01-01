Названо количество взятых в плен украинских военных

В плен попали более двадцати человек экипажа трех судов. Из них, по данным представителя президента Украины в АР Крым, не менее шести человек были ранены.

Россия вместе с тремя судами захватила более 20 военнопленных. Об этом вечером в воскресенье, 25 ноября, сообщил представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook.

"Не менее шести раненых, более двух десятков военнопленных", - сообщил он.

Президент Петр Порошенко за заседании СНБО заявил, что участь взятых в плен украинских военных по состоянию на 26 ноября неизвестна.

Ранее заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что два украинских моряка, получивших ранения во время конфликта возле Керченского пролива, находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, вечером 26 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля.

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