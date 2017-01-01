Муженко рассказал о событиях перед конфликтом на Азове

Глава Генштаба сообщил подробности о переходе украинских судов через Керченский пролив, которые завершились их захватом.

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны рассказал о ходе событий, которые привели к обострению конфликта в Азовском море.

По его словам, плановый переход украинских судов начался 24 ноября, и уже во время его совершения корабли получили сообщение о закрытии зоны прохода в районе Керченского пролива.

В дальнейшем от диспетчерского пункта города Керчь украинские суда получили сообщение, что они должны выйти в район ожидания, где будет определен порядок прохода под аркой Крымского моста .

"В 11 часов 25 ноября получили сообщении о закрытии зоны прохода, и уже соответствующая информация появилась в международном центре контроля, которая не отвечала действительности, потому что в 13.40-13.50 по киевскому времени или 14.40-14.50 по московскому времени под аркой Крымского моста прошел один корабль и два противодиверсионных катера Российской Федерации. Хотя было сообщение о невозможности прохода", - подчеркнул Муженко.

Затем российская сторона открыла огонь на поражение и захватила украинские судна, отметил глава Генштаба. В ходе противостояния ранены шесть военнослужащих из 23.

Ранее сообщалось, что вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

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