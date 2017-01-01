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Украина инициировала спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ

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Представительство Украины сообщило о планирующемся специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.
ОБСЕ проведет экстренное заседание из-за конфликта в Керченском проливе
ОБСЕ проведет экстренное заседание из-за конфликта в Керченском проливе
Сайт ОБСЕ

Украина инициировала проведение специального заседания Постоянного совета ОБСЕ из-за конфликта в районе Керченского пролива. Об этом в воскресенье, 25 ноября, говорится в сообщении представительства Украины при ОБСЕ в Вене.

"Россия применила оружие против украинских судов вблизи Керченского пролива. Российская агрессия продолжается. Украина инициировала проведение специального заседания Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

Напомним, что у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля, двое моряков получили ранения.
 

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Теги: Украина-Россия, Черное море, Керченский пролив, судно, Азовское море, флот, ОБСЕ
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Источник: korrespondent.net

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