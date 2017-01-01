Украина инициировала спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ

Представительство Украины сообщило о планирующемся специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Украина инициировала проведение специального заседания Постоянного совета ОБСЕ из-за конфликта в районе Керченского пролива. Об этом в воскресенье, 25 ноября, говорится в сообщении представительства Украины при ОБСЕ в Вене.

"Россия применила оружие против украинских судов вблизи Керченского пролива. Российская агрессия продолжается. Украина инициировала проведение специального заседания Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

Напомним, что у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля , двое моряков получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet