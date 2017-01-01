Порошенко анонсировал переговоры с генсеком НАТО и лидерами ЕС

Украина обратится к участникам Будапештского меморандума, которые брали на себя обязательства обеспечить защиту суверенитета государства.

Президент Петр Порошенко заявил, что планирует в понедельник, 26 ноября, рассказать об агрессии РФ в Азовском море генсеку НАТО и лидерам ЕС. Об этом он сказал во время заседания СНБО, сообщает Укринформ.

"Я запросил переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и утром будет подтверждена эта встреча", - сказал он.

Также Порошенко сказал, что в понедельник состоятся консультации по данному вопросу с лидерами стран ЕС.

"Мы обращаемся к нашим странам-партнерам по Будапештскому меморандуму, которые брали на себя обязательства обеспечить защиту суверенитета нашего государства, мы обращаемся к странам ЕС для того, чтобы мы скоординировали наши действия, которые бы обеспечили защиту Украины, и обращаемся ко всей проукраинской мировой коалиции. Мы должны объединить усилия ", - отметил Президент.

Он также отметил, что в понедельник, кроме рассмотрения в Верховной Раде, Украина будет предпринимать другие меры, чтобы остановить конфликт в Керченском проливе.

Напомним, в ночь на 26 ноября, прошло экстренное заседание СНБО, которое приняло решение рекомендовать Раде ввести военное положение.

Ранее сообщалось, что вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

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