Посольство РФ оцепила полиция и Нацгвардия

Около сотни активистов пришли к российскому диппредставительству в знак протеста на события в Азовском море.

Возле посольства России в Киеве собрались сотни людей, которые возмущенны действиями российских военных в Азовском море. Об этом сообщает 112 Украина.

Отмечается, что на акцию пришли члены С14, ветераны АТО. Ограду возле посольства украсили десятками бумажных корабликов. Также протестующие перегородили движение на части Воздухофлотского проспекта.

К диппредставительству прибыли дополнительные силы полиции и Нацгвардии, а также сотрудники ГСЧС.

По данным телеканала, обстановка под посольством РФ на данный момент спокойная и собравшиеся не предпринимают никаких агрессивных или провокативных действий против российского диппредставительства.

Ранее активисты пытались поджечь шины, которые сносили к ограде, однако силовики призвали их не нарушать общественный порядок и ситуация на этом завершилась.

Ранее сообщалось, что несколько десятков людей принесли шины к российскому посольству в Киеве.

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