Начала появляться мировая реакция на конфликт в Керченском проливе

Внешнеполитические ведомства Польши, Эстонии и Румынии осудили эскалацию в Азовском море. В Бундестаге считают, что действия России свидетельствуют о ее незаинтересованности в результатах от переговорного процесса.

Мировой политикум выражает беспокойство и осуждение действий РФ в связи с событиями в районе Керченского моста.

Так, МИД Эстонии осуждает атаку РФ против украинских кораблей в Азовском море и призывает немедленно освободить захваченные суда. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в Twitter.

"Эстония осуждает атаку России против украинских кораблей в Азовском море, Керченском проливе и призывает к немедленному освобождению кораблей. Эти действия нарушают как международное право, так и суверенитет и территориальную целостность Украины и являются сознательным актом по эскалации ситуации", - говорится в сообщении.

Также МИД Польши осудило действия России в Азовском море, подчеркивая, что они стали возможными в результате нарушения РФ норм международного права, а также принципа свободы судоходства. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши.

"Нынешняя драматическая эскалация напряжения на водах Азовского моря, в результате которой были ранены моряки и повреждены корабли ВМС Украины, имеет свои истоки в последовательном нарушении Российской Федерацией основополагающих норм международного права, в частности нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

В МИД Румынии выразил обеспокоенность в связи с конфликтом. Сообщение опубликовано на странице ведомства в Twitter.

"Глубоко обеспокоены событиями в Азовском море и Керченском проливе. Агрессия и нарушения международного права подрывают безопасность всего региона. Румыния полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и ее права использовать свои территориальные воды", - говорится в сообщении.

В Германии глава комитета немецкого Бундестага по внешней политике Норберт Реттген (Христианско-демократический союз) заявил, что Россия доказала своими действиями в Азовском море отсутствие интереса в поиске путей решения по мирному урегулированию с Украиной. Об этом он сообщил в микроблоге в Twitter.

"Да, к сожалению. Эта эскалация является доказательством того, что Россия, похоже, не заинтересована в каких-либо результатах от переговорного процесса по Украине", - пишет депутат.

Как сообщалось, в понедельник Порошенко проведет переговоры с генсеком НАТО и лидерами ЕС относительно ситуации в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

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