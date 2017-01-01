Полиция перешла на усиленный вариант несения службы

Правоохранители усилили несение службы в связи с захватом украинских кораблей Азовском море.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в связи с ситуацией в Азовском море, все подразделения МВД переведены на усиленный вариант несения службы.

Арсен #Аваков: Всі підрозділи МВС переведені на посилений варіант несення служби



«Я звертаюсь до патріотів України - зосередитись на протидії зовнішньому ворогу і не втягуватися у внутрішнє протистояння», - глава #МВС.https://t.co/hRa6MfMssa pic.twitter.com/omnvNceGV8 — МВС України (@MVS_UA) 25 ноября 2018 г.

На заседании СНБО глава Национальной полиции Сергей Князев информировал, что Нацполиция и Нацгвардия обеспечат охрану консульских учреждений и посольств.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ атаковал корабли ВМС Украины в Азовском море. У Керченского моста были захвачены три украинских судна.

В связи с обостением ситуации прошло срочное заседание СНБО, на котором президенту Петру Порошенко было предложено ввести военное положение в Украине. Глава государства поддержал инициативу.

Он сообщил, что 26 ноября Верховная Рада соберется на внеочередное заседание и депутаты проголосуют за введение военного положения в стране.

Конфликт на Азове: онлайн

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