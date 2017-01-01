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Полиция перешла на усиленный вариант несения службы

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Правоохранители усилили несение службы в связи с захватом украинских кораблей Азовском море.
МВД усилило несение службы
МВД усилило несение службы
Корреспондент.net

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в связи с ситуацией в Азовском море, все подразделения МВД переведены на усиленный вариант несения службы.

На заседании СНБО глава Национальной полиции Сергей Князев информировал, что Нацполиция и Нацгвардия обеспечат охрану консульских учреждений и посольств.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ атаковал корабли ВМС Украины в Азовском море. У Керченского моста были захвачены три украинских судна

В связи с обостением ситуации прошло срочное заседание СНБО, на котором президенту Петру Порошенко было предложено ввести военное положение в Украине. Глава государства поддержал инициативу.

Он сообщил, что 26 ноября Верховная Рада соберется на внеочередное заседание и депутаты проголосуют за введение военного положения в стране.

Конфликт на Азове: онлайн

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Теги: конфликт, МВД, Азовское море, полиция, Аваков
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Источник: korrespondent.net

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