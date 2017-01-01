Пограничники проводят спецоперацию на Закарпатье - СМИ
В окрестностях раховского села Деловое на Закарпатье пограничники расположились вплотную к границе с Румынией.
Об этом сообщает Mukachevo.net.
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Отмечается, что целый военный городок находится за 5-10 метров от реки Тиса, разделяющей две страны. Именно в этом месте активно шла контрабанда сигарет.
Ранее сообщалось, что Госпогранслужба направит дополнительные резервы на границу с Румынией в связи с активизацией контрабанды.
Напомним, 16 ноября стало известно, что контрабандист на автомобиле сбил пограничника на посту Деловое. Позже мужчина скончался в больнице.
Наезд был совершен в тот момент, когда задержали одного из злоумышленников, подозреваемых в участии в схеме незаконной перевозки сигарет