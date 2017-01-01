Пограничники проводят спецоперацию на Закарпатье - СМИ

На границе с Румынией, где активно велась контрабанда сигарет, появился целый военный городок.

Спецоперация силовиков против контрабандистов на Закарпатье mukachevo.net

В окрестностях раховского села Деловое на Закарпатье пограничники расположились вплотную к границе с Румынией.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Читай также: Шторм под Одессой выбросил на берег 5 млн пачек контрабандных сигарет

Отмечается, что целый военный городок находится за 5-10 метров от реки Тиса, разделяющей две страны. Именно в этом месте активно шла контрабанда сигарет.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба направит дополнительные резервы на границу с Румынией в связи с активизацией контрабанды.

Напомним, 16 ноября стало известно, что контрабандист на автомобиле сбил пограничника на посту Деловое. Позже мужчина скончался в больнице.

Наезд был совершен в тот момент, когда задержали одного из злоумышленников, подозреваемых в участии в схеме незаконной перевозки сигарет