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Пограничники проводят спецоперацию на Закарпатье - СМИ

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На границе с Румынией, где активно велась контрабанда сигарет, появился целый военный городок.
Спецоперация силовиков против контрабандистов на Закарпатье
Спецоперация силовиков против контрабандистов на Закарпатье
mukachevo.net

В окрестностях раховского села Деловое на Закарпатье пограничники расположились вплотную к границе с Румынией.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

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Отмечается, что целый военный городок находится за 5-10 метров от реки Тиса, разделяющей две страны. Именно в этом месте активно шла контрабанда сигарет.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба направит дополнительные резервы на границу с Румынией в связи с активизацией контрабанды.

Напомним, 16 ноября стало известно, что контрабандист на автомобиле сбил пограничника на посту Деловое. Позже мужчина скончался в больнице. 

Наезд был совершен в тот момент, когда задержали одного из злоумышленников, подозреваемых в участии в схеме незаконной перевозки сигарет

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Теги: контрабанда, Закарпатье, граница, видео, фото, Румыния, пограничники, Госпогранслужба
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