Итоги 25 ноября: Конфликт на Азове, протест "евроблях"
В Керченском проливе произошло столкновение украинских и российских кораблей; “евробляхеры“ блокировали пункты пропуска на западной границе: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Россия захватила украинские корабли в Азовском море
Утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира.
В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами.
Вечером стало известно, что в ходе прямого боестолкновения со спецназом РФ у Керченского моста были захвачены три корабля Украины. В ходе инцидента ранены шесть украинских моряков.
На фоне обострения ситуации СНБО провел срочное заседание, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.
В РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины. ФСБ России обвинила украинскую сторону в “опасных маневрах“ во время захода в “закрытую акваторию территориального моря РФ“.
В ЕС одобрили соглашение по Brexit
Лидеры 27 государств Евросоюза одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
После решения европейских лидеров соглашение по Brexit должны одобрить Европарламент, парламенты всех государств-членов ЕС, а также парламент Великобритании.
“Евробляхеры“ блокировали пункты пропуска на Западной Украине
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли три пункта пропуска во Львовской области и два в Волынской.
Государственная пограничная служба перешла на усиленный режим работы из-за протестов “евробляхеров“.
Вечером 25 ноября на пункте пропуска Краковец-Корчева, который расположен на границе между Украиной и Польшей, более 500 человек полностью заблокировали движение транспорта.
Вселенский Патриарх попросил Румынскую церковь поддержать автокефалию УПЦ
Вселенский Патриарх Варфоломей обратился к иерархам Румынской православной церкви с призывом способствовать становлению Единой Украинской православной церкви.
В обращении патриарха сказано, что этот шаг направлен на разрешение канонических расколов в православном мире.
Президент Латвии посетил Донбасс
Президент Латвии Раймондс Вейонис посетил район проведения операции Объединенных сил. Также он побывал в одной из воинских частей, где познакомился с условиями жизни и бытом украинских военных.
Порошенко призвал поддержать украинцев в России
Президент Петр Порошенко в ходе выступления на открытии XI Всемирного конгресса украинцев в Киеве призвал поддержать украинскую громаду в России.
Глава государства подчеркнул, что сейчас в РФ очень нелегко быть украинцем.