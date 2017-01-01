Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, ранены двое бойцов ВСУ

Обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское, Майское, Пески, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, и Лебединский.

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За минувшие сутки сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины – ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) утром в понедельник, 26 ноября.

"В девяти случаях противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В ходе боевых действий, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сводке ООС на странице в Facebook.

В штабе отмечают, что сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское, Майское, Пески, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, и Лебединский.

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"Из минометов калибра 82-мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Малинового, Водяного, Луганского, Новолуганское и Чермалык. Минометы же 120-го калибра захватчики трижды применили у Троицкого и один раз - в районе Луганского", - добавили в штабе ООС.

В то же время с начала суток сепаратисты огневой активности в районе проведения операции не проявляли.

Как сообщалось 22 ноября, украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в ходе заседания в Минске инициировала разведения сил в Станице Луганской 26 ноября.