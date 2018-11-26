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Пехота Украины сменила тактику в зоне ООС

Комментариев: 4
Артиллеристы придумали, как использовать БМП и при этом не подставлять личный состав и технику под огонь врага.
ВСУ отрабатывали стрельбу из БМП с закрытых огневых позиций
ВСУ отрабатывали стрельбу из БМП с закрытых огневых позиций

На Донбассе пехота Вооруженных сил Украины начала применять новую тактику использования Боевых машин пехоты.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Depo.ua.

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Идея заключается в том, чтобы использовать боевые машины пехоты как самоходную пушку. Калибр “бэхи“, которая с отводом тяжелого вооружения стала основной огневой мощью, позволяет наносить достаточно серьезные поражения.

Вопрос применения БМП из закрытых огневых позиций назрел уже давно, однако привязаться к местности и сделать необходимые расчеты было довольно сложно. Тогда к делу взялись артиллеристы, которые и придумали, как использовать калибр “бэхи“ и при этом не подставлять личный состав и технику под огонь врага.

Планшеты, которыми артиллеристы пользуются уже давно, отныне будут помогать пехоте с расчетами. Сочетание маневренности, калибра пушки БМП с новейшими технологиями украинского войска вывело тактику ведения боевых действий в районе проведения ООС на качественно новый уровень. Так, наличие в роте 8-9 БМП-1 превращает пехотное подразделение в такую себе минометную батарею.

Как сообщалось 23 ноября, военные из РСЗО Ураган условно обстреляли десантные корабли противника на Азовском море.

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Теги: война, ВСУ, Донбасс
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Комментариев (4)
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alex-zol    26.11.2018, 09:57
Оценка:  -1
alex-zol
и че все карты вскрыли???
Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 10:08
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Это бесполезное развлечение артиллеристов, которых я бы назвал артелеристами, от слова "артель". Подобная хм... тактика применима лишь для беспокоящего огня или стрельбы по площадным целям (городам) , так как из-за существенного наклона погона башни точная стрельба и корректировка огня невозможны.
Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 09:49
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Загнать танк в капонир носом кверху, чтобы увеличить угол подъёма пушки придумали ещё советские танкисты во время Великой Отечественной.
Бедная украинская армия! Ведь на БМП по сути 73-мм миномёт с пушечным углом возвышеня. И это сейчас главный калибр в войсках??? 82-мм закончились что ли? Ужас.
Коляка    26.11.2018, 09:44
Оценка:  -1
Коляка
Тем легче будет угнать
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