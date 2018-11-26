Пехота Украины сменила тактику в зоне ООС

Артиллеристы придумали, как использовать БМП и при этом не подставлять личный состав и технику под огонь врага.

На Донбассе пехота Вооруженных сил Украины начала применять новую тактику использования Боевых машин пехоты.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Depo.ua.

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Идея заключается в том, чтобы использовать боевые машины пехоты как самоходную пушку. Калибр “бэхи“, которая с отводом тяжелого вооружения стала основной огневой мощью, позволяет наносить достаточно серьезные поражения.

Вопрос применения БМП из закрытых огневых позиций назрел уже давно, однако привязаться к местности и сделать необходимые расчеты было довольно сложно. Тогда к делу взялись артиллеристы, которые и придумали, как использовать калибр “бэхи“ и при этом не подставлять личный состав и технику под огонь врага.

Планшеты, которыми артиллеристы пользуются уже давно, отныне будут помогать пехоте с расчетами. Сочетание маневренности, калибра пушки БМП с новейшими технологиями украинского войска вывело тактику ведения боевых действий в районе проведения ООС на качественно новый уровень. Так, наличие в роте 8-9 БМП-1 превращает пехотное подразделение в такую себе минометную батарею.

Как сообщалось 23 ноября, военные из РСЗО Ураган условно обстреляли десантные корабли противника на Азовском море.