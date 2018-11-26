Во Львове и Харькове под консульством РФ прошли акции протеста
В связи с захватом украинских катеров в Керченском проливе во Львове и Харькове под российскими консульствами прошли акции протеста.
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Во Львове под консульством жгли шины. В акции принимали участие члены местного Национального корпуса и другие граждане.
Об этом передает Лига.
В Харькове под зданием дипломатического ведомства принесли бумажные кораблики, а также плакаты с надписями “Харьков - не Россия“, “Россия - оккупант“.
Напомним, участники протеста, из-за ситуации в Азовском море, принесли под посольство Российской Федерации в Киеве шины.
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Позже, неподалеку от посольства Российской Федерации в Киеве сгорел автомобиль с дипломатическими номерными знаками.