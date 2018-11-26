Во Львове и Харькове под консульством РФ прошли акции протеста

В связи с захватом украинских катеров в Керченском проливе во Львове и Харькове под российскими консульствами прошли акции протеста.

Во Львове подожгли шины под консульством РФ facebook.com/NCLviv

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Во Львове под консульством жгли шины. В акции принимали участие члены местного Национального корпуса и другие граждане.

Об этом передает Лига.

Во Львове под консульством РФ подожгли шины facebook.com/NCLviv

В Харькове под зданием дипломатического ведомства принесли бумажные кораблики, а также плакаты с надписями “Харьков - не Россия“, “Россия - оккупант“.

В Харькове под консульство РФ принесли бумажные кораблики facebook.com/hromadske.kh

В Харькове под консульство РФ принесли бумажные кораблики facebook.com/hromadske.kh

Напомним, участники протеста, из-за ситуации в Азовском море, принесли под посольство Российской Федерации в Киеве шины.

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Позже, неподалеку от посольства Российской Федерации в Киеве сгорел автомобиль с дипломатическими номерными знаками.