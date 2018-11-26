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Во Львове и Харькове под консульством РФ прошли акции протеста

Комментариев: 1
В связи с захватом украинских катеров в Керченском проливе во Львове и Харькове под российскими консульствами прошли акции протеста.
Во Львове подожгли шины под консульством РФ
Во Львове подожгли шины под консульством РФ
facebook.com/NCLviv

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Во Львове под консульством жгли шины. В акции принимали участие члены местного Национального корпуса и другие граждане. 

Об этом передает Лига.

Во Львове под консульством РФ подожгли шины
Во Львове под консульством РФ подожгли шины
facebook.com/NCLviv

В Харькове под зданием дипломатического ведомства принесли бумажные кораблики, а также плакаты с надписями “Харьков - не Россия“, “Россия - оккупант“. 

В Харькове под консульство РФ принесли бумажные кораблики
В Харькове под консульство РФ принесли бумажные кораблики
facebook.com/hromadske.kh
В Харькове под консульство РФ принесли бумажные кораблики
В Харькове под консульство РФ принесли бумажные кораблики
facebook.com/hromadske.kh

Напомним, участники протеста, из-за ситуации в Азовском море, принесли под посольство Российской Федерации в Киеве шины.

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Позже, неподалеку от посольства Российской Федерации в Киеве сгорел автомобиль с дипломатическими номерными знаками.

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Теги: Россия, Украина, Азовское море, Львов, шины, посольство
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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 10:18
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Бюджетно! Кораблики они бумажные принесли!.. Конечно! Чего уж проще?! Тут не кораблики из бумаги, а якоря из чугуна надо к этим диппредставительствам сносить! И оставлять их там немым укором агрессору! И вывезти не давать! А активистам же легче листочки из тетрадки! Гнать таких патриотов! Ганьба!!!
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