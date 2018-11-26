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Укрзализныця вводит новый график движения поездов

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Начата продажа билетов на даты 9-21 декабря.
В Украине вводится новый график движения поездов на 2018/2019 годы
В Украине вводится новый график движения поездов на 2018/2019 годы
tsn.ua

Укрзализныця начала продажу билетов на поезда дальнего следования на даты после 9 декабря до 21 декабря включительно.

Об этом сообщает LB.ua.

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Стоит отметить, что билеты на поезда дальнего следования попадают в продажу за 30-45 дней, но рейсы с 9 декабря не попали в систему booking.uz.gov.ua и железнодорожные кассы вовремя.

Это было связано с тем, что в Украине вводится новый график движения на 2018/2019 годы, а также с необходимостью скорректировать график под запуск скоростного экспресса Киев-Пассажирский - аэропорт Борисполь.

Как сообщалось, 12 ноября Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда дальнего следования

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Теги: Интерсити, поезда, Укрзализниця
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