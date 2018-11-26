"Евробряхеры" продолжают блокировать границу Украины

По словам пограничников, самая острая ситуация на границе с Польшей.

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На границе Украины по состоянию на утро 26 ноября движение затруднено или полностью заблокировано в направлении пунктов пропуска Устилуг, Рава-Русская, Ягодин, Малый Березный, Шегини, Краковец, Солотвино, Угринов, Грушев, Смильница, Доманово.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Самая острая ситуация, говорят пограничники, на границе с Польшей. Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение по дорогам, что ведут к пунктам пропуска. Такие действия участников международного движения вызваны вступлением в силу новых законодательных норм относительно легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией, отмечают в ГПСУ.

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«Чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе Госпогранслужба усилила меры безопасности, в готовности к действиям продолжают находиться дополнительные силы. Созданы ситуативные группы, происходит постоянный обмен информацией между взаимодействующими органами. О затруднении движения проинформированы смежные стороны для заблаговременного информирования путешествующих“. - говорится в сообщении.

В местах скопления участников акций находятся сотрудники Нацполиции, работает полиция диалога.

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Напомним, более 500 человек полностью заблокировали движение транспорта на пункте пропуска Краковец-Корчева. Они требуют отмены новых правил растаможивания автомобилей на зарубежной регистрации.