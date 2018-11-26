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"Евробряхеры" продолжают блокировать границу Украины

Комментариев: 9
По словам пограничников, самая острая ситуация на границе с Польшей.
Движение продолжает оставаться затрудненным
Движение продолжает оставаться затрудненным
dpsu.gov.ua

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На границе Украины по состоянию на утро 26 ноября движение затруднено или полностью заблокировано в направлении пунктов пропуска Устилуг, Рава-Русская, Ягодин, Малый Березный, Шегини, Краковец, Солотвино, Угринов, Грушев, Смильница, Доманово.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Самая острая ситуация, говорят пограничники, на границе с Польшей. Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение по дорогам, что ведут к пунктам пропуска. Такие действия участников международного движения вызваны вступлением в силу новых законодательных норм относительно легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией, отмечают в ГПСУ. 

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«Чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе Госпогранслужба усилила меры безопасности, в готовности к действиям продолжают находиться дополнительные силы. Созданы ситуативные группы, происходит постоянный обмен информацией между взаимодействующими органами. О затруднении движения проинформированы смежные стороны для заблаговременного информирования путешествующих“. - говорится в сообщении. 

В местах скопления участников акций находятся сотрудники Нацполиции, работает полиция диалога.

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Напомним, более 500 человек полностью заблокировали движение транспорта на пункте пропуска Краковец-Корчева. Они требуют отмены новых правил растаможивания автомобилей на зарубежной регистрации.

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Теги: евробляхи, граница, Польша, Украина, авто
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Комментариев (9)
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Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 11:41
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
План "Еврошатун".
Construktor    26.11.2018, 11:40
Оценка:  0
Construktor
Уроды, блокируйте правительственный квартал и границу с россией! Какого бреда вы нам мешаете работать только потому, что ооочень хотите подешевле купить машину?????
Операторська    26.11.2018, 11:20
Оценка:  -1
Операторська
не розумію, де влада? чому не розженуть? прийняли закон про прорив кордону, а чому немає закону про блокаду кордону і відповідну відповідальність?
NYKITA    26.11.2018, 11:02
Оценка:  0
NYKITA
Достали эти евробляхи.
Петров    26.11.2018, 11:01
Оценка:  0
Петров
Після впровадження в країні пенсійного геноциду та медичного геноциду, теперішня бездарна влада вирішила впровадити автомобільний геноцид. Вінницькі бариги від влади рулять, ага.
Петров    26.11.2018, 11:01
Оценка:  0
Петров
Після впровадження в країні пенсійного геноциду та медичного геноциду, теперішня бездарна влада вирішила впровадити автомобільний геноцид. Вінницькі бариги від влади рулять, ага.
Коляка    26.11.2018, 10:47
Оценка:  0
Коляка
а после 16:00 их всех постреляют
Курилы-Япония    26.11.2018, 11:01
Оценка:  -4
Курилы-Япония
надо бы
Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 11:41
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Может быть просто колёса порезать, а?
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