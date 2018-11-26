Установка счетчиков тепла: Суд отпустил инженера, подозреваемого в хищении 3 млн грн

Бывший главный инженер Николаевоблтеплоэнерго подозревается НАБУ в подделке документов и завладении почти тремя миллионами гривен.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности руководителя, экс-главному инженеру Николаевоблтеплоэнерго Виталию Бородину в хищении денежных средств.

Об этом сообщает Слово и Дело со ссылкой говорится в решении Соломенского районного суда города Киева.

Как указывается в документе, Бородин, будучи главным инженером и ответственным за общее руководство по выполнению Инвестпрограммы-2015, путем злоупотребления служебным положением и подделки документов завладел 2,74 миллиона гривен Николаевоблтеплоэнерго.

По версии следствия, подозреваемый без внесения и утверждения соответствующих изменений в Инвестпрограмму-2015, инициировал заключение договоров подряда с ООО Компания Укрэнергосервис на выполнение работ по установке приборов учета тепловой энергии в жилых домах Николаева.

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Так, 2 ноября 2015 года между Николаевоблтеплоэнерго и компанией Укрэнергосервис было заключено 138 договоров подряда на выполнение работ по установке приборов учета тепловой энергии в жилых домах Николаева. При этом, 11 договоров заключено на выполнение работ по адресам, которые Инвестпрограмма-2015 не предусматривала. Позже, на основании представленных Бородиным документов, содержащих заведомо ложные сведения, со счетов Николаевоблтеплоэнерго в Ощадбанке на счет Укрэнергосервиса в Укрсоцбанке были перечислены 7,12 млн грн, из которых 2,74 млн грн составляют сумму завышения стоимости тепловых счетчиков.

После поступления средств экс-директор Николаевоблтеплоэнерго дал указание директору Укрэнергосервиса перевести 2,74 млн грн на счет дочернего предприятия Компания Укрэнергосервис-М, соучредителем и деректором которой на момент перевода был сам Бородин. Также отмечается, что указанная сумма была перечислена компании Укрэнергосервис-М в качестве оплаты за модульные платы в тепловых счетчиков, которые в действительности не были установлены.

Кроме того, детективы подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения Бородину в виде залога размером 2,74 млн грн.

В НАБУ отмечали, что подозреваемый в течение июля 2017 года по октябрь 2018 года 11 раз пересекал государственную границу Украины, причем 8 последних раз был посещен аннексированный Россией Крым, что является риском сокрытия от правоохранителей. Также Бородин может незаконно влиять на свидетелей, которые были его подопечными.

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В свою очередь подозреваемый и его адвокат выступали против удовлетворения ходатайства. По их словам, Бородин не имел полномочий заключать договора субподряда, а также не курировал финансовую часть. Также защита отмечала, что с февраля 2015 года Бородин не является руководителем Укрэнергосервис М.

Выслушав обе стороны, судья отказал в удовлетворения ходатайства. Так, суд отпустил Бородина под личное обязательство с возложением ряда обязанностей, в частности: сдачу загранпаспортов.

Как сообщалось 22 ноября, детективы НАБУ сообщили троим бывшим сотрудникам госпредприятия Конотопский авиаремонтный завод Авиакон о подозрении в злоупотреблении служебным положением, из-за чего госпредприятию был нанесен ущерб на сумму более 13 миллионов гривен.