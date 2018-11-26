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В Одессе под генконсульство РФ принесли "окровавленные" тельняшки

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 6
В городе анонсированы акции в поддержку украинских моряков и протест против российской агрессии.
В Одессе под генконсульство РФ принесли "окровавленные" тельняшки
© dumskaya.net
Фото 1/6
  • Под генконсульством России прошла акция протеста
  • Под генконсульством России прошла акция протеста
  • Под генконсульством России прошла акция протеста
  • Под генконсульством России прошла акция протеста
  • Под генконсульством России прошла акция протеста
  • Под генконсульством России прошла акция протеста
В Одессе под генконсульство РФ принесли "окровавленные" тельняшки
Под генконсульством России прошла акция протеста
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Под генконсульство РФ в Одессе активисты принесли “окровавленные“ тельняшки. Об этом сообщает Думская.

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Люди повесили на ворота консульства запятнанные красной краской тельняшки, как символ крови, которую пролили украинские моряки во время захвата россиянами кораблей.

Одесситы уже анонсировали акции в поддержку украинских моряков и протест против российской агрессии. 

Отметим, что акции протеста проходили также во Львове, Харькове и Киеве. Неподалеку от посольства Российской Федерации в Киеве сгорел автомобиль с дипломатическими номерными знаками.

 

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Теги: Одесса, генконсульство РФ, протест, тельняшки
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Комментариев (6)
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deadwest    26.11.2018, 12:08
Оценка:  0
deadwest
сколько смотрю протесты и майданчики и не понимаю ...как же так - замерзали люди без отопления ,не было горячей воды ну и т.д. но вот это не было поводом для майдана для того что бы жечь покрышки в Киеве и т.д....а тут нарушили международное право другого государства ,государство ответило
deadwest    26.11.2018, 12:08
Оценка:  0
deadwest
и у майданутых истерика .Такое впечатление что Украина становится просто пиратским государством ...с пиратскими законами беззакония .
Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 11:40
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
О! Я говорил! Как в воду смотрел! Теперь одну из этих тельняшек привезут президенту и он предъявит её в ООН как доказательство российской агрессии. А Путин предъявит показания украинских моряков, выпытанных отказом дать похмелиться.
Так и будут мериться "доказательствами", а народы будут страдать!
Грибус    26.11.2018, 11:48
Оценка:  -1
Грибус
страдать будет путинская задница
Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 11:50
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Да ладно! ))) Где Вы видели, чтобы страдали правители? Страдает задница народов. А правители - игроки.
ТрансДанс    26.11.2018, 11:10
Оценка:  -2
ТрансДанс
путiн сосе
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