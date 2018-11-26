В Одессе под генконсульство РФ принесли "окровавленные" тельняшки
Спецтема: Атака на Азовском море
В городе анонсированы акции в поддержку украинских моряков и протест против российской агрессии.
В Одессе под генконсульство РФ принесли "окровавленные" тельняшки
© dumskaya.net
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В Одессе под генконсульство РФ принесли "окровавленные" тельняшки
Под генконсульством России прошла акция протеста
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Под генконсульство РФ в Одессе активисты принесли “окровавленные“ тельняшки. Об этом сообщает Думская.
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Люди повесили на ворота консульства запятнанные красной краской тельняшки, как символ крови, которую пролили украинские моряки во время захвата россиянами кораблей.
Одесситы уже анонсировали акции в поддержку украинских моряков и протест против российской агрессии.
Отметим, что акции протеста проходили также во Львове, Харькове и Киеве. Неподалеку от посольства Российской Федерации в Киеве сгорел автомобиль с дипломатическими номерными знаками.
Так и будут мериться "доказательствами", а народы будут страдать!