В городе анонсированы акции в поддержку украинских моряков и протест против российской агрессии.

В Одессе под генконсульство РФ принесли "окровавленные" тельняшки

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В Одессе под генконсульство РФ принесли "окровавленные" тельняшки

Под генконсульство РФ в Одессе активисты принесли “окровавленные“ тельняшки. Об этом сообщает Думская.

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Люди повесили на ворота консульства запятнанные красной краской тельняшки, как символ крови, которую пролили украинские моряки во время захвата россиянами кораблей.

Одесситы уже анонсировали акции в поддержку украинских моряков и протест против российской агрессии.

Отметим, что акции протеста проходили также во Львове, Харькове и Киеве. Неподалеку от посольства Российской Федерации в Киеве сгорел автомобиль с дипломатическими номерными знаками.