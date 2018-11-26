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Появилось видео с захваченными катерами в Керчи

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 34
Поврежденные катер Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу отбуксировали в район Генмолу. Мбак Никополь дошел своим ходом.
Появилось видео с захваченными катерами в Керчи
© kerch.com.ru
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Появилось видео с захваченными катерами в Керчи
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Захваченные в Азовском море украинские катера и буксир поставили в центре Керчи. Об этом сообщает Керчь.ФМ в понедельник, 26 ноября.

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Сообщается, что в районе Генмолу пришвартовали отбуксированные поврежденные малый бронированный артиллерийский катер Бердянск, рейдовый буксир Яны Капу и дошедший своим ходом мбак Никополь.

Обстановка в городе по состоянию на 9 утра спокойная, отмечает издание.

Как сообщает ТАСС, представитель ФСБ в Крыму Анатолий Лозовой заявил, что пострадавшим украинским морякам, которых захватили и доставили в Керчь вместе с кораблями, оказали медицинскую помощь.

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Напомним, вечером 25 ноября стало известно, что у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

В РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины во время которого российская сторона применила оружие. ФСБ России обвинила украинскую сторону в “опасных маневрах“ во время захода в “закрытую акваторию территориального моря РФ“.

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Теги: Крым, Керчь, украинские корабли, агрессия РФ, захват
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Комментариев (35)
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pochta-mail    26.11.2018, 12:15
Оценка:  0
pochta-mail
Крым -це Украина...корабли в украинском порту..
RickiTikiTavi    26.11.2018, 12:07
Оценка:  +1
RickiTikiTavi
В 2016 Иран захватил два военных катера США, и ничего никакого военного положения, и выборы в США не отменяли.
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 12:08
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Их таранили, обстреливали?
Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 12:16
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Дорогой боцман! Украина сейчас - острие бревна. В чём причина всего? В углеводородной трубе. Вы же подумайте сами, дружище! Из-за трубы начался Майдан, война в Сирии - всё из-за бабла. Борьба РФ и США за европейский рынок углеводородов. Осознайте это и причинно-следственные связи станут прозрачны...
RickiTikiTavi    26.11.2018, 12:10
Оценка:  +1
RickiTikiTavi
Восточно-европейская мудрость - "Суслику, проживающему рядом с медведем, нужно качать не бицепс…"
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 11:43
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Главой интерпола не избрали представителя РФ. Вот мстительный карлик и беснуется в своей слепой злобе.
Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 11:47
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Товарищ боцман! Перестаньте болтать ерундой! Придите в себя и возьмите её в руки!
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 12:01
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ты чавой-то не в себе!
Вон и прыщик на губе!
Ой, растратишь ты здоровье
В политической борьбе!..

Спробуй заячий помет!
Он - ядреный! Он проймет!
И куды целебней меду,
Хоть по вкусу и не мед.

Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут.
Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 11:34
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Почему названия кораблей не заключают в кавычки? Почему писаки БМ столь тупорылы?
До нас с братом только сейчас дошло, что Яна Капу не женщина, а два разных человека!
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 11:45
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А Слава КПСС - это вообще не человек.
Olifir4ik    26.11.2018, 11:29
Оценка:  +2
Olifir4ik
Бигмир уже фильтрует .
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 11:28
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
РФ в очередной раз показала всему миру, что это она ведет войну с Украиной, что никакой гражданской войны в Украине нет. Это все агрессивная политика мышебратьев.
RickiTikiTavi    26.11.2018, 11:34
Оценка:  -3
RickiTikiTavi
Так Россия,на войну пока еще не выходила. Катера были арестованы российскими пограничниками.
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 11:36
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Т.е. выведение из строя украинских военных кораблей, которые не оказывали сопротивление - это совершенно мирная акция? Или для тебя война - это когда несут транспарант с надписью: "Это война"? А как же тогда партизаны второй мировой? Или они тоже войну не вели?
AntiOlgino    26.11.2018, 11:36
Оценка:  +2
AntiOlgino
Крым и Донбасс наверное Монголия оккупировала?
Откуда такие неадекваты вылезают?
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 11:40
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.

То же и война РФ против Украины.
Кырмызы_вэ_бейаз    26.11.2018, 11:53
Оценка:  -1
Кырмызы_вэ_бейаз
Порошенко, вроде как и выглядит, как украинец и разговаривает как украинец, но подлинная фамилия Вальцман.
Так и с уткой.
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 11:58
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Порошенко выглядит как еврей и разговаривает хоть и на украинском языке, но как еврей. И ведет себя как еврей. Так что тут уместно другое изречение: "Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим", Козьма Прутков.
shurag    26.11.2018, 12:00
Оценка:  0
shurag
не протаранено 1 судно, не обстеляны и не взяты штурмом??
RickiTikiTavi    26.11.2018, 12:01
Оценка:  -1
RickiTikiTavi
Если Россия воюет с вами, почему вы не объявляете ей войну? Как к примеру барон Мюнхаузен объявил Англии?
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 12:09
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Потому что объявляет войну нападающий. Для того, чтобы защищаться ничего объявлять не надо. Потому что когда ты вынужден защищаться, война уже идет де факто.
RickiTikiTavi    26.11.2018, 12:13
Оценка:  0
RickiTikiTavi
Это не первый инцидент между ВМС Ирана и США. 9 января американская сторона опубликовала видеозапись инцидента, который произошел 26 декабря. Камера зафиксировала пуски ракет с иранских военных кораблей в непосредственной близости от торгового судна и американского авианосца «Гарри Трумэн».
Коляка    26.11.2018, 11:42
Оценка:  -1
Коляка
ВосставшийИзБана в Вашей логике нет логики!!! И так тут 99% свидомых диванных политиков
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 11:58
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
У Лаврова научился?
Shurat77    26.11.2018, 11:17
Оценка:  +1
Shurat77
Россия снесет наш флот как мух назойливых . одним махом.
Peyot    26.11.2018, 11:21
Оценка:  -1
Peyot
нормально ты там за поребрибок боярыника со стелокмоем намешал! то есть ты руский хочеш скахать что росия снесет ваш руский флот как мух?...
RickiTikiTavi    26.11.2018, 11:23
Оценка:  +3
RickiTikiTavi
Та и флота как такового нет. Большие корабли включая Сагайдачный в ремонте или не на ходу. Из военных судов 6-ть новых катеров проекта Гюрза, два из которых арестованы российскими пограничниками.
donizete    26.11.2018, 11:23
Оценка:  +1
donizete
И к чему этот пост?
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 11:27
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
2 Shurat77

А как там поживает Кузя резиновый в шляпе малиновой с дырочкой в правом боку?
donizete    26.11.2018, 11:17
Оценка:  -1
donizete
Странно что-то. Сайт ФСБ и МИДа РФ молчит. Обещали "неопровержимые доказательства". НТВ говорит, что по НЕОФИЦИАЛЬНОЙ инфе наши моряки в шоке, что их отправили как мясо. Но где хоть какое-то видео с моряками за 12-ть часов? Пытают, чтобы выбить липовое признание?
Peyot    26.11.2018, 11:21
Оценка:  -1
Peyot
под пытками еще и не такое раскажут...
Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 11:36
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
А ещё больше скажут под водкой!
AntiOlgino    26.11.2018, 11:38
Оценка:  +1
AntiOlgino
Зорян_и_Шкиряк, ты наверное был в плену, российский переживатель?
Сильно "смешно"
Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 11:48
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
А над кем тут слёзы лить, Оль? Ну в самом же деле! Только и остаётся, что зубоскалить.
ТрансДанс    26.11.2018, 11:12
Оценка:  +6
ТрансДанс
путiн пацюк
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