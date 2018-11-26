Появилось видео с захваченными катерами в Керчи
Захваченные в Азовском море украинские катера и буксир поставили в центре Керчи. Об этом сообщает Керчь.ФМ в понедельник, 26 ноября.
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Сообщается, что в районе Генмолу пришвартовали отбуксированные поврежденные малый бронированный артиллерийский катер Бердянск, рейдовый буксир Яны Капу и дошедший своим ходом мбак Никополь.
Обстановка в городе по состоянию на 9 утра спокойная, отмечает издание.
Как сообщает ТАСС, представитель ФСБ в Крыму Анатолий Лозовой заявил, что пострадавшим украинским морякам, которых захватили и доставили в Керчь вместе с кораблями, оказали медицинскую помощь.
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Напомним, вечером 25 ноября стало известно, что у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.
В РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины во время которого российская сторона применила оружие. ФСБ России обвинила украинскую сторону в “опасных маневрах“ во время захода в “закрытую акваторию территориального моря РФ“.
Вон и прыщик на губе!
Ой, растратишь ты здоровье
В политической борьбе!..
Спробуй заячий помет!
Он - ядреный! Он проймет!
И куды целебней меду,
Хоть по вкусу и не мед.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут.
До нас с братом только сейчас дошло, что Яна Капу не женщина, а два разных человека!
Откуда такие неадекваты вылезают?
То же и война РФ против Украины.
Так и с уткой.
А как там поживает Кузя резиновый в шляпе малиновой с дырочкой в правом боку?
Сильно "смешно"