Поврежденные катер Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу отбуксировали в район Генмолу. Мбак Никополь дошел своим ходом.

Появилось видео с захваченными катерами в Керчи

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Появилось видео с захваченными катерами в Керчи

Захваченные в Азовском море украинские катера и буксир поставили в центре Керчи. Об этом сообщает Керчь.ФМ в понедельник, 26 ноября.

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Сообщается, что в районе Генмолу пришвартовали отбуксированные поврежденные малый бронированный артиллерийский катер Бердянск, рейдовый буксир Яны Капу и дошедший своим ходом мбак Никополь.

Обстановка в городе по состоянию на 9 утра спокойная, отмечает издание.

Как сообщает ТАСС, представитель ФСБ в Крыму Анатолий Лозовой заявил, что пострадавшим украинским морякам, которых захватили и доставили в Керчь вместе с кораблями, оказали медицинскую помощь.

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Напомним, вечером 25 ноября стало известно, что у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

В РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины во время которого российская сторона применила оружие. ФСБ России обвинила украинскую сторону в “опасных маневрах“ во время захода в “закрытую акваторию территориального моря РФ“.