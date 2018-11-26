В РФ могут возбудить дело против захваченных украинских моряков - омбудсмен РФ

Российский омбудсмен Москалькова заявила, что не получала никаких жалоб ни от моряков, ни от их родственников.

Москалькова заявила, что теоретически, моряки могут быть задержаны. EPA/UPG

Россия может возбудить уголовное дело против захваченных на судах в Керченском проливе украинских моряков.

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Об этом в комментарии Громадському сказала уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова.

“Я предполагаю, что может быть уголовное дело в связи с незаконным пересечением границы (якобы территориальных вод РФ в Черном море). Логичен такой вывод. Теоретически, моряки могут быть задержаны“, - сказала омбудсмен.

На вопрос о том, какова дальнейшая судьба украинских военных, которых, по информации ФСБ, отправили в Керчь, Москалькова ответила: “будут они там сидеть, будет обмен - я не знаю, это не в пределах моей компетенции“.

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Также русский омбудсмен заявила, что не получала никаких жалоб ни от моряков, ни от их родственников или адвокатов.

“Я уже поручила нашей службе, которая принимает корреспонденцию, чтобы они взяли ситуацию под особый контроль“, - сказала Москалькова.

Когда Громадське позвонило российскому омбудсмену - она заявила, что говорила параллельно по телефону с украинской уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой.

Москалькова заявила, что это первый звонок Денисовой к ней. Хотя ранее Денисова в эфире Громадського сказала, что ее российская коллега не выходит на связь.

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По словам Москальковой, “Денисова ни о чем больше не спрашивала, кроме как о местонахождении и состоянии моряков“.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире Громадського сказала, что захваченные Россией в Керченском проливе 23 украинских моряка практически находятся в статусе военнопленных.

Напомним, пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей Военно-морских сил ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполя Азовского моря.

Позже, Россия закрыла Керченский пролив, чтобы помешать украинским кораблям пройти в Азовское море.