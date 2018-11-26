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В Киеве украли почти 80 м кабеля правительственной связи

Комментариев: 1
Похищение кабеля совершили трое злоумышленников.
В Киеве украли почти 80 м кабеля правительственной связи
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Фото 1/5
  • Преступников поймали на Троещине
  • Преступников поймали на Троещине
  • Преступников поймали на Троещине
  • Преступников поймали на Троещине
  • Преступников поймали на Троещине
В Киеве украли почти 80 м кабеля правительственной связи
Преступников поймали на Троещине
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В Киеве ночью в понедельник, 26 ноября, в Деснянском районе на улице Братиславской правоохранители задержали трех мужчин, укравших кабель правительственной связи.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

Патрульные заметили мужчин, который тянули к автомобилю кабель. Полицейские сразу задержали злоумышленников и вызвали следственно-оперативную группу для документирования события.

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На месте изъяли 79 метров похищенного кабеля правительственной связи и орудия совершения преступления. Злоумышленниками оказались 62-летний киевлянин и двое уроженцев Черниговской области, 1994 и 1996 годов рождения. Молодые люди ранее попадали в поле зрения полицейских за совершение имущественных преступлений.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Правоохранители подозревают задержанных в совершении 16 аналогичных преступлений.

Как сообщалось в июне, в Луганской области украли 135 метров железной дороги.

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Теги: кабель, Киев, кража
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Комментариев (1)
dimasvetik    26.11.2018, 11:54
Оценка:  +1
dimasvetik
отпи3дить, и заставить втечении пол часа все спаять, если неуспеют, сново пи3дить их по спене, и так далее пока непочинят.
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