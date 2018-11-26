Похищение кабеля совершили трое злоумышленников.

В Киеве украли почти 80 м кабеля правительственной связи

На весь экран Свернуть

В Киеве украли почти 80 м кабеля правительственной связи

В Киеве ночью в понедельник, 26 ноября, в Деснянском районе на улице Братиславской правоохранители задержали трех мужчин, укравших кабель правительственной связи.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

Патрульные заметили мужчин, который тянули к автомобилю кабель. Полицейские сразу задержали злоумышленников и вызвали следственно-оперативную группу для документирования события.

Читай также: Афера века: На Закарпатье разворовывают 1500-километровый секретный объект

На месте изъяли 79 метров похищенного кабеля правительственной связи и орудия совершения преступления. Злоумышленниками оказались 62-летний киевлянин и двое уроженцев Черниговской области, 1994 и 1996 годов рождения. Молодые люди ранее попадали в поле зрения полицейских за совершение имущественных преступлений.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Правоохранители подозревают задержанных в совершении 16 аналогичных преступлений.

Как сообщалось в июне, в Луганской области украли 135 метров железной дороги.