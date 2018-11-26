Трое раненых украинцев в больнице Керчи, другие моряки у следователей - омбудсмен РФ

Россия утверждает, что от обстрела пострадали всего трое украинских моряков.

Москалькова утверждает, что жизни украинских моряков ничего не угрожает EPA/UPG

Трое раненых украинских моряков с захваченного Россией судна находятся в 1-й Керченской больницы в аннексированном Крыму.

Читай также: Появилось видео с захваченными катерами в Керчи

Об этом в комментарии Громадському сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Другие члены экипажа находятся у следователя на опросе, заявила омбудсмен.

“Трех во время задержания были ранены. Им оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Другие моряки не находятся в СИЗО. Они на территории пограничной части в Керчи, не могу сказать, где конкретно. Но они у следователей, проводиться опрос сейчас“, - сказала Москалькова.

Читай также: Ввод военного положения: что это значит для Украины

Отметим, Россия утверждает, что от обстрела пострадали лишь трое украинских моряков. В то же время Украина заявила, что пострадали шестеро и двое из них были с тяжелыми ранениями.

Напомним, ранее Москалькова заявила, что Россия может возбудить уголовное дело против захваченных на судах в Керченском проливе украинских моряков.