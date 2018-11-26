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Трое раненых украинцев в больнице Керчи, другие моряки у следователей - омбудсмен РФ

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 3
Россия утверждает, что от обстрела пострадали всего трое украинских моряков.
Москалькова утверждает, что жизни украинских моряков ничего не угрожает
Москалькова утверждает, что жизни украинских моряков ничего не угрожает
EPA/UPG

Трое раненых украинских моряков с захваченного Россией судна находятся в 1-й Керченской больницы в аннексированном Крыму. 

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Об этом в комментарии Громадському сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Другие члены экипажа находятся у следователя на опросе, заявила омбудсмен.

“Трех во время задержания были ранены. Им оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Другие моряки не находятся в СИЗО. Они на территории пограничной части в Керчи, не могу сказать, где конкретно. Но они у следователей, проводиться опрос сейчас“, - сказала Москалькова.

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Отметим, Россия утверждает, что от обстрела пострадали лишь трое украинских моряков. В то же время Украина заявила, что пострадали шестеро и двое из них были с тяжелыми ранениями.

Напомним, ранее Москалькова заявила, что Россия может возбудить уголовное дело против захваченных на судах в Керченском проливе украинских моряков. 

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Теги: Россия, Украина, Азовское море, моряки, военные, больница
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Комментариев (3)
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Diderot    26.11.2018, 13:30
Оценка:  0
Diderot
Отменят. И будем жрать Рошен до конца своих дней.
Коляка    26.11.2018, 12:09
Оценка:  +1
Коляка
а с Выборами шо?
RickiTikiTavi    26.11.2018, 12:32
Оценка:  0
RickiTikiTavi
Иран в 2016 задержал 2 катера США. Капитан американского военного судна по требованию иранских военных моряков - сразу подчинился, не оказывал сопротивление, не продолжал движение, попросил солдат отложить в сторону оружие: «Я не хочу войны с Ираном», — объяснил он. И выборы не отменили..
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