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В Одессе кусок лепнины рухнул с дома: Разбиты авто

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Разрушающееся здание было построено в 1952-1954 годах .
В Одессе кусок лепнины рухнул с дома: Разбиты авто
© dumskaya.net
Фото 1/10
  • Обрушение повредило припаркованные внизу автомобили
  • Обрушение повредило припаркованные внизу автомобили
  • Обрушение повредило припаркованные внизу автомобили
  • Обрушение повредило припаркованные внизу автомобили
  • Обрушение повредило припаркованные внизу автомобили
  • Обрушение повредило припаркованные внизу автомобили
  • Обрушение повредило припаркованные внизу автомобили
  • Обрушение повредило припаркованные внизу автомобили
  • Обрушение повредило припаркованные внизу автомобили
  • Обрушение повредило припаркованные внизу автомобили
В Одессе кусок лепнины рухнул с дома: Разбиты авто
Обрушение повредило припаркованные внизу автомобили
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В центре Одессы утром 26 ноября с дома послевоенной постройки рухнул кусок лепнины 

Об этом сообщает местное издание Думская.

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“Кусок лепнины упал с дома №26/28 на улице Греческой (Ришельевская, 10), повредив припаркованные внизу автомобили“, - говорится в сообщении. 

Жертв и пострадавших нет. Отмечается, что дом №26/28 был построен в 1952-1954 годах на месте доходного дома, сильно пострадавшего во время Второй мировой войны. 

Как сообщалось 7 ноября, в центре Одессы мужчина рухнул вместе с балконом.

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Теги: Одесса, рухнул, дом
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