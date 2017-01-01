Разрушающееся здание было построено в 1952-1954 годах .

В Одессе кусок лепнины рухнул с дома: Разбиты авто

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В Одессе кусок лепнины рухнул с дома: Разбиты авто

В центре Одессы утром 26 ноября с дома послевоенной постройки рухнул кусок лепнины

Об этом сообщает местное издание Думская.

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“Кусок лепнины упал с дома №26/28 на улице Греческой (Ришельевская, 10), повредив припаркованные внизу автомобили“, - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Отмечается, что дом №26/28 был построен в 1952-1954 годах на месте доходного дома, сильно пострадавшего во время Второй мировой войны.

Как сообщалось 7 ноября, в центре Одессы мужчина рухнул вместе с балконом.