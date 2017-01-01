В Одессе кусок лепнины рухнул с дома: Разбиты авто
Разрушающееся здание было построено в 1952-1954 годах .
В Одессе кусок лепнины рухнул с дома: Разбиты авто
© dumskaya.net
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В Одессе кусок лепнины рухнул с дома: Разбиты авто
Обрушение повредило припаркованные внизу автомобили
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В центре Одессы утром 26 ноября с дома послевоенной постройки рухнул кусок лепнины
Об этом сообщает местное издание Думская.
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“Кусок лепнины упал с дома №26/28 на улице Греческой (Ришельевская, 10), повредив припаркованные внизу автомобили“, - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет. Отмечается, что дом №26/28 был построен в 1952-1954 годах на месте доходного дома, сильно пострадавшего во время Второй мировой войны.
Как сообщалось 7 ноября, в центре Одессы мужчина рухнул вместе с балконом.