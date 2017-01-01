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18 пулевых: Под Сумами обстреляли авто главы службы нефтепроводов

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Чиновник связан с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей.
18 пулевых: Под Сумами обстреляли авто главы службы нефтепроводов
© sts.sumy.ua
Фото 1/5
  • У потерпевшего ранения рук и ног
  • У потерпевшего ранения рук и ног
  • У потерпевшего ранения рук и ног
  • У потерпевшего ранения рук и ног
  • У потерпевшего ранения рук и ног
18 пулевых: Под Сумами обстреляли авто главы службы нефтепроводов
У потерпевшего ранения рук и ног
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В селе Герасимовка Роменского района Сумской области 23 октября, около 18.30, возле частного дома по улице Мира неизвестные обстреляли автомобиль Ford руководителя службы нефтепроводов.

Об этом сообщает СТС.

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В то время, когда начальник восточной группы филиала ООО Секюрайти сидел в авто, ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль. После инцидента на транспортном средстве насчитали 18 пулевых отверстий. Потерпевший с огнестрельными ранениями рук и ног был госпитализирован.

В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства покушения на умышленное убийство. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и группа прокуроров.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 2 ст. 15/ п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщалось 5 ноября, в Луцке на автомойке устроили стрельбу, один убит и двое ранены.

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Теги: стрельба, покушение, Сумы, нефть
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