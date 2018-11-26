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Военное положение в Украине. Реакция соцсетей

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 9
Как украинцы реагируют на новости о возможном введении военного положения в стране.
Украина ждет военного положения
Украина ждет военного положения
УНИАН

Возможное введение военного положения в Украине вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

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Украинцы спорят, стоит ли вводить военное положение именно сейчас, что оно принесет. Многие размышляют над тем, как военное положение скажется на предстоящих выборах, и, конечно, шутят. Соцсети все-таки.

Военные готовы

Ветераны АТО в соцсетях сообщают, что вещи для возвращения на службу уже собрали.

 

Военное положение ничего не изменит

Популярное мнение в социальных сетях. За 60 дней, на которые предлагают ввести военное положение, ничего в стране не изменится. Зачем тогда вводить его именно сейчас?

 
 
 

Предстоящие выборы

Выборы – популярная тема в Украине даже на фоне введения военного положения. Военное положение вводят специально, чтобы отстрочить выборы и другие конспирологические теории, активно обсуждаются украинцами.

 
 
 

В зарубежных странах, например, военное положение выборам – не помеха.

Против зради

Многие в Facebook призывают успокоить и не строить те самые конспирологические теории.

 
 

Шутки

 
 
 
 
 
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Теги: конфликт, Россия, Украина-Россия, Выборы, Керченский пролив, Верховная Рада, Порошенко, военное положение
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Комментариев (10)
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fkrfyfan    26.11.2018, 14:58
Оценка:  +2
fkrfyfan
А доллар за один день на 50 копеек.
МАРКОВ    26.11.2018, 14:52
Оценка:  0
МАРКОВ
Петро гений ) многоходовочка) Последним временем радует - и быдло на бляхах воспитал ,слабовато но хоть как-то . И выборы отменил чтоб не выбрали черти что ,и расии насолит . Умнейший еврей)
лебуржуй    26.11.2018, 15:00
Оценка:  -1
лебуржуй
Как на счет того если не введут военное положение, а раисии насолит? Хитро? Вот это по мне
alex-zol    26.11.2018, 14:28
Оценка:  +6
alex-zol
когда были котлы, почему не ввели военное положение????
лебуржуй    26.11.2018, 14:03
Оценка:  -7
лебуржуй
Пофиг. Единственное что огорчает, это повод для насмешек, так как вместо европейских ценностей у нас милитаризм и это конечно же не обойдут вниманием российские тролли. Ну если это реально нужно то потерпим, вон россияне вообще чудовищно терпят и путина и санкции и изоляцию и позор и все остальное.
лебуржуй    26.11.2018, 14:05
Оценка:  -9
лебуржуй
Но я не думаю, что нам стоит присоединяться к этому обществу любителей терпеть. Если для россиян это норма, то мы не раз доказывали, что к нам такие шаблоны не применимы. А выборы лично для меня не имеют особого значения.
Датышо    26.11.2018, 14:37
Оценка:  +7
Датышо
пидриоту долар по 8 грн. терпеть впадло было, т.к. панда петуховичь был, а ща заднеприводный европейские ценности и долар по 28 терпеть агетирует? ну не педрис???
лебуржуй    26.11.2018, 14:54
Оценка:  -5
лебуржуй
Пасть свою офни. Все это дерьмо из-за вашего быдловатого ватажка. При Ющенко было все практически идеально, пока не вперлось ваше терпилоидное стадо
Кырмызы_вэ_бейаз    26.11.2018, 14:02
Оценка:  +5
Кырмызы_вэ_бейаз
Читаю новости:
1) упал курс гривны + упал курс украинских евробондов
2) упал курс рубля + упал курс российских акций
Вопрос: КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
лебуржуй    26.11.2018, 14:08
Оценка:  -7
лебуржуй
По поводу курса, китайцы вообще искусственно обесценивали свой юань и я очень боюсь близости с китайщиной, поскольку у нас совсем другой вектор, но так или иначе, китайская политика и бизнес оказывают влияние и это опасно. А по поводу акций, обращаться к спекулянтам за вопросами
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