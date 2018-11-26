Военное положение в Украине. Реакция соцсетей

Как украинцы реагируют на новости о возможном введении военного положения в стране.

Возможное введение военного положения в Украине вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

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Украинцы спорят, стоит ли вводить военное положение именно сейчас, что оно принесет. Многие размышляют над тем, как военное положение скажется на предстоящих выборах, и, конечно, шутят. Соцсети все-таки.

Военные готовы

Ветераны АТО в соцсетях сообщают, что вещи для возвращения на службу уже собрали.

Военное положение ничего не изменит

Популярное мнение в социальных сетях. За 60 дней, на которые предлагают ввести военное положение, ничего в стране не изменится. Зачем тогда вводить его именно сейчас?

Предстоящие выборы

Выборы – популярная тема в Украине даже на фоне введения военного положения. Военное положение вводят специально, чтобы отстрочить выборы и другие конспирологические теории, активно обсуждаются украинцами.

В зарубежных странах, например, военное положение выборам – не помеха.

Против зради

Многие в Facebook призывают успокоить и не строить те самые конспирологические теории.

Шутки