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Под АП требуют не переносить выборы

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 8
Члены Нацкорпуса и Нацдружин пришли под Администрацию президента с требованиями ввести военное положение, но не переносить выборы.
Националисты на Банковой
Националисты на Банковой
facebook.com/NationalCorpsOfficial

Несколько сотен представителей Национального корпуса и Национальных дружин в понедельник, 26 ноября, пришли под Администрацию президента с требованиями ввести военное положение, но не переносить выборы. Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса в Facebook.

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“Наши требования: первое - решительные действия руководства государства в ответ на агрессию РФ, второе - расторжение договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, третье - военное положение без отмены или переноса даты выборов“, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что “нацдружинники“ объявили о мобилизации добровольцев для формирования отрядов обороны Украины.

Указано, что после короткой речи АПУ, националисты направились к Верховной Раде.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ атаковал корабли ВМС Украины в Азовском море. У Керченского моста были захвачены три украинских судна. 

В связи с обострением ситуации прошло срочное заседание СНБО, на котором президенту Петру Порошенко было предложено ввести военное положение в Украине. Глава государства поддержал инициативу.

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Теги: Киев, митинг, протесты, видео, фото, акция, демонстрации, националисты, Администрация Президента, военное положение, Военное положение в Украине
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Комментариев (9)
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квакль-бродякль    26.11.2018, 15:02
Оценка:  0
квакль-бродякль
И тут рожи прячут! Чего боятся, кого стесняются?
Alex_Shadow    26.11.2018, 14:44
Оценка:  +1
Alex_Shadow
Тем, кто хочет воевать с РФ - дорога на Донбасс открыта. Противостоять РФ открыто у Украины мало вооружения и войск. Здесь надо хитрее, чем выйти в чисто поле мах на мах.
realпупик    26.11.2018, 14:38
Оценка:  +1
realпупик
Дык без отмены выборов смысл всего этого шоу...Петя так не планировал
Люблю_Украину    26.11.2018, 14:03
Оценка:  +2
Люблю_Украину
Даешь Батьку навсегда! И передачу власти по наследству! Пэтро на царство!
fkrfyfan    26.11.2018, 13:55
Оценка:  0
fkrfyfan
А как эти требования согласуются с Конституцией? Или на украине это уже не важно?
atos    26.11.2018, 13:54
Оценка:  +4
atos
Пэтя навсегда и только Петя)))))))))))))))
Даже войну России объявим, но только не выборы)))))
А лохи хавают страсти про морской бой за господство на море))))))
Буксир имени Янги Танги))))
Коляка    26.11.2018, 13:49
Оценка:  +2
Коляка
Это не возможно, только майдан - только хардкор!!!
atos    26.11.2018, 14:24
Оценка:  +1
atos
Петя мудан задушит за 3 минуты, наивные))))))
atos    26.11.2018, 14:27
Оценка:  +2
atos
Петя просто так устраивал гос.переворот, чтобы всего один срок быть ))))))
Да он вечный президент, какие выборы)))))
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