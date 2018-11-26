Под АП требуют не переносить выборы

Члены Нацкорпуса и Нацдружин пришли под Администрацию президента с требованиями ввести военное положение, но не переносить выборы.

Несколько сотен представителей Национального корпуса и Национальных дружин в понедельник, 26 ноября, пришли под Администрацию президента с требованиями ввести военное положение, но не переносить выборы. Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса в Facebook.

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“Наши требования: первое - решительные действия руководства государства в ответ на агрессию РФ, второе - расторжение договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, третье - военное положение без отмены или переноса даты выборов“, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что “нацдружинники“ объявили о мобилизации добровольцев для формирования отрядов обороны Украины.

Указано, что после короткой речи АПУ, националисты направились к Верховной Раде.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ атаковал корабли ВМС Украины в Азовском море. У Керченского моста были захвачены три украинских судна.

В связи с обострением ситуации прошло срочное заседание СНБО, на котором президенту Петру Порошенко было предложено ввести военное положение в Украине. Глава государства поддержал инициативу.