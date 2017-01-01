Погода на неделю: небольшое потепление и мокрый снег

Снег на неделе пройдет во всех областях страны.

В Украине на неделе ожидается небольшое потепление. Мокрый снег пройдет во всех областях страны. На улицах ожидается гололедица.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 3 декабря, мокрый снег пройдет на западе страны. В остальных областях ожидается солнечная погода. Средняя температура днем на западе и юге 3...6 градусов, ночью -2...-5. В центре, на востоке и севере днем 1...-6, ночью -7...-12.

Погода на 3 декабря meteo.gov.ua

Во вторник, 4 декабря, на западе пройдут обильные осадки. В остальной части страны останется солнечная погода. На западе и юге также будет преобладать плюсовая температура, днем 3...5, ночью 0...2. В остальных областях днем -3...1, ночью -3...-7.

Погода на 4 декабря meteo.gov.ua

В среду, 5 декабря, мокрый снег пройдет на севере и в центре страны. На западе, востоке и юге будет солнечно. Средняя температура днем -1...3 градуса, ночью 0...-3.

Погода на 5 декабря meteo.gov.ua

В четверг, 6 декабря, солнечно будет лишь на юге, востоке и северо-востоке. В остальных областях ожидается мокрый снег. Средняя температура днем -1...4 градуса, ночью 0...-4.

Погода на 6 декабря meteo.gov.ua

В пятницу, 7 декабря, небольшой снег пройдет на востоке и юге страны. Средняя температура днем 0...4 градуса, ночью -4...3.

Погода на 7 декабря meteo.gov.ua

Напомним, 1 декабря в городе Вишневый Киевской области в из-за снега в здании спортшколы произошел обвал крыши. Ранее, в Запорожской области мощный шторм накрыл курортный поселок Кирилловка.