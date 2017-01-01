Погода на неделю: в Украине похолодает, местами снег

Половину недели в Украине будет идти мокрый снег, а вторую половину будет ясно, но похолодает.

В первой половине недели в Украине ожидается мокрый снег, а со среды осадки прекратятся и немного похолодает.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читай также: Украинцев предупредили об ухудшении погоды

В понедельник, 26 ноября, в большинстве областей будет идти мокрый снег. Температура будет колебаться в пределах -1…2 градусов. На юге возможен дождь, 6…9 градусов тепла.

В Киеве также будет идти снег с дождем. Температура – -1…1 градусов.

Прогноз погоды на 26 ноября meteo.gov.ua

Читай также: На улицах столицы работает 352 единицы снегоуборочной техники - КГГА

Во вторник, 27 ноября, в западных, центральных и восточных областях будет идти мокрый снег. Сильные осадки ожидаются в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Столбик термометра будет колебаться в пределах -2…2 градусов. На юге Украины – дождь, температура прогреется до 6…8 градусов тепла.

В Киеве осадков не ожидается, температура будет колебаться в пределах -3…-5 градусов мороза.

Прогноз погоды на 27 ноября meteo.gov.ua

Читай также: Запасы соли для дорог зимой составляют 41% - Мининфраструктуры

В среду, 28 ноября, осадки прекратятся, установится преимущественно солнечная морозная погода. Температура днем будет колебаться в пределах -2…-4 градусов мороза, ночью во всех областях, кроме южных, столбик термометра опустится до -5…-9 градусов мороза.

В Киеве без осадков, температура днем -3…-5, ночью - -7…-9 градусов мороза.

Прогноз погоды на 28 ноября meteo.gov.ua

Читай также: В Украине обесточены 146 населенных пунктов в 9 областях

В четверг, 29 ноября, днем в западных, центральных и восточных областях -3…-5 градусов мороза, ночью - -8…-11 градусов мороза. Немного прохладнее будет на севере Украины, днем -4…-7, ночью -10…-12 градусов мороза. В южных областях днем -1…-3 градусов мороза, ночью от -5 до -7 градусов мороза.

В Киеве температура днем -5…-7 градусов, ночью - -10…-12 градусов мороза.

Прогноз погоды на 29 ноября meteo.gov.ua

Читай также: Львовом пронесся ураган, ломая деревья и туалеты, поджигая столбы

В пятницу, 30 ноября, осадков также не предвидится. Днем температура будет колебаться в пределах -3…-6 градусов мороза, немного теплее будет на юге Украины - -1…-3 градуса мороза, на Закарпатье – от -1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Ночью температура воздуха снизится до -8…-13 градусов мороза, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях ночью ожидается до -5…-7 градусов мороза.

В Киеве днем в пределах -5…-7 градусов мороза, ночью ожидается -10…-12 градусов мороза.

Прогноз погоды на 30 ноября meteo.gov.ua

Напомним, в Эстонии штормовой ветер с порывами до 29 метров в секунду оставил без электричества почти 10 тысяч домохозяйств.