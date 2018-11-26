Порошенко договорился срочно созвать комиссию Украина-НАТО

Президент Украины и генсек НАТО пообщались о непредсказуемых угрозах от России.

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Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и договорился с ним о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО.

Президент Украины проинформировал генерального секретаря о грубом акте агрессии России против Украина в Азово-Черноморской акватории, написал у себя на странице в Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

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По его словам, глава государства также рассказал о реакции Украины на захват и обстрел судов, в том числе о возможном введении военного положения. Порошенко призвал Столтенберга усилить международное давление на Россию, освобождены как можно скорее.

По словам Цеголко, генсек НАТО заверил президента Украины в поддержке со стороны Альянса территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Столтенберг также призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акваториях Азовского и Черного морей, как это и предусматривают международные договоры.

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"Президент Украины и генсек Североатлантического альянса обсудили угрозы региональной безопасности вследствие непредсказуемых действий России", - добавил пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно, что 25 ноября у Керченского моста военные РФ захватили три украинских корабля. Были ранены шесть украинских военнослужащих, они находились на момент захвата в тяжелом состоянии.

В РФ заявили, что присутствие украинских военных кораблей в нейтральных водах было провокацией, и потому их пришлось задержать.

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Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду ввести в стране военное положение на 60 дней. Экстренное заседание начнется в 16:00, а в 18:00 по Киеву пройдет Совбез ООН по украинскому вопросу.