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Атака РФ в Азовском море: Климкин заявил о возможном силовом ответе

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 6
Глава МИД заявил, что Украина оставляет за собой право на защиту.
Украина также будет пытаться решить вопрос мирным путем
Украина также будет пытаться решить вопрос мирным путем
УНИАН

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может прибегнуть к силовому ответу на действия РФ и оставляет за собой право на самозащиту, однако не исключен и мирный путь решения конфликта в Керченском проливе.

Об этом климкин сообщил на пресс-конференции, передает УНИАН.

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“Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, как это предусмотрено статьей 33 устава ООН, но, безусловно, сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено в статье 51 устава Организации Объединенных Наций“, - подчеркнул Климкин.

Он также отметил, что на данный момент идет обсуждение с западными коллегами касательно рычагов давления на РФ с целью освобождения украинских моряков и кораблей.

“В соответствии с международным правом статус захваченных экипажей должен рассматриваться в соответствии с Женевской конвенции 49-го года. Поэтому наши моряки являются военнопленными“, - сказал министр.

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Напомним, 25 ноября в связи с захватом Россией в Керченском проливе двух украинских катеров и одного буксира Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на 26 ноября.

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Теги: Климкин, МИД, РФ, Азовское море
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Комментариев (6)
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SevasTOPol    26.11.2018, 14:55
Оценка:  +1
SevasTOPol
Силовой ответ... Хотелось бы посмотреть на это шоу...
Alexavc    26.11.2018, 14:53
Оценка:  +1
Alexavc
ИМПОТЕНТЫ!!! СУКИ, ЧТО ЖЕ ВЫ СВОИХ БРОСИЛИ, И НЕ ОДНОЙ ПОПЫТКИ, ДАЖЕ НЕ ПРОБОВАЛИ!
квакль-бродякль    26.11.2018, 14:58
Оценка:  -3
квакль-бродякль
Для начала, нафига было их туда посылать?
pochta-mail    26.11.2018, 14:48
Оценка:  +4
pochta-mail
силовой ответ - это неминуемая война с очевидным поражением..это будет не АТО,не ООС и не А ШО ШО?
Letohradek    26.11.2018, 14:58
Оценка:  0
Letohradek
силовой ответ НАТО, навсегда угомонит кремлевского подонка
alex-zol    26.11.2018, 14:39
Оценка:  +3
alex-zol
клоун
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