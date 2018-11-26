Атака РФ в Азовском море: Климкин заявил о возможном силовом ответе

Глава МИД заявил, что Украина оставляет за собой право на защиту.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может прибегнуть к силовому ответу на действия РФ и оставляет за собой право на самозащиту, однако не исключен и мирный путь решения конфликта в Керченском проливе.

Об этом климкин сообщил на пресс-конференции, передает УНИАН.

Читай также: Нескольких раненых моряков вывезли в Москву, РФ отрицает - Бабин

“Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, как это предусмотрено статьей 33 устава ООН, но, безусловно, сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено в статье 51 устава Организации Объединенных Наций“, - подчеркнул Климкин.

Он также отметил, что на данный момент идет обсуждение с западными коллегами касательно рычагов давления на РФ с целью освобождения украинских моряков и кораблей.

“В соответствии с международным правом статус захваченных экипажей должен рассматриваться в соответствии с Женевской конвенции 49-го года. Поэтому наши моряки являются военнопленными“, - сказал министр.

Читай также: Атака РФ на Азовском море: РосСМИ назвали имена раненых моряков

Напомним, 25 ноября в связи с захватом Россией в Керченском проливе двух украинских катеров и одного буксира Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на 26 ноября.