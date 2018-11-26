Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 12 раз - СМИ

Суммарно задекларированный главой государства с начала 2018 года доход составляет 186,7 млн гривен, что в 11,5 раз больше, чем за весь 2017 год.

Президент Украины Петр Порошенко дополнительно задекларировал 60 миллионов гривен дивидендов в 2018 году от публичного акционерного общества Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщают Украинские новости со ссылкой на данные Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

По информации агентства, с начала года дивиденды президента от Прайм Эссетс Кэпитал составили 144,7 млн грн.

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“Кроме того, с января Порошенко задекларировал 28,8 млн гнр доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, 12,4 млн грн процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке и 0,8 млн грн дохода от продажи недвижимости. Таким образом суммарно задекларированный главой государства с начала 2018 года доход составляет 186,7 млн гривен, что в 11,5 раз больше, чем за весь 2017 год (16,3 млн гривен)“, - пишут Украинские новости.

Агентство уточняет, что речь идет исключительно о сравнении задекларированных Президентом доходов, а не о прибыли.

Напомним, в ноябре текущего года сообщалось, что доходы Порошенко в 8 раз превысили прошлогодние.