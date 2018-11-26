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Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 12 раз - СМИ

Комментариев: 14
Суммарно задекларированный главой государства с начала 2018 года доход составляет 186,7 млн гривен, что в 11,5 раз больше, чем за весь 2017 год.
Порошенко задекларировал дополнительные доходы
Порошенко задекларировал дополнительные доходы
УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко дополнительно задекларировал 60 миллионов гривен дивидендов в 2018 году от публичного акционерного общества Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщают Украинские новости со ссылкой на данные Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

По информации агентства, с начала года дивиденды президента от Прайм Эссетс Кэпитал составили 144,7 млн грн.

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“Кроме того, с января Порошенко задекларировал 28,8 млн гнр доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, 12,4 млн грн процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке и 0,8 млн грн дохода от продажи недвижимости. Таким образом суммарно задекларированный главой государства с начала 2018 года доход составляет 186,7 млн гривен, что в 11,5 раз больше, чем за весь 2017 год (16,3 млн гривен)“, - пишут Украинские новости.

Агентство уточняет, что речь идет исключительно о сравнении задекларированных Президентом доходов, а не о прибыли.

Напомним, в ноябре текущего года сообщалось, что доходы Порошенко в 8 раз превысили прошлогодние.

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Теги: Порошенко, доходы, декларация, декларация о доходах
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Комментариев (15)
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fkrfyfan    26.11.2018, 16:36
Оценка:  0
fkrfyfan
Чем беднее становится страна и весь народ, тем богаче президент и его прихвостни
rezvo4    26.11.2018, 16:02
Оценка:  +3
rezvo4
не зря организовал переворот.
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 16:06
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Переворот организовал Янукович. А этот воспользовался нападением РФ на Украину.
pochta-mail    26.11.2018, 16:01
Оценка:  +3
pochta-mail
и эту тенденцию в 2019 году ой как не хочется менять....
atos    26.11.2018, 15:54
Оценка:  +1
atos
nu3gaградик, самое главное, что мы знаем, чей ты, этого достаточно)))
Letohradek    26.11.2018, 15:50
Оценка:  -8
Letohradek
Если эта сумма украдена из бюджета Украины, это стоит обсуждать! Если это прибыль от бизнеса, то о чем речь? Алё. редактор БМ, ты чьих будешь?
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 15:35
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Хороший гешефт делает этот ... из нашей Родины!
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 15:45
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Кто ставит минус - почитайте про Хосе Мухика. А потом лепите свои мерзкие минусы.
ШВЕЙК    26.11.2018, 15:49
Оценка:  -4
ШВЕЙК
Дядьку, ти дурень? Чи просто злидень, який заздрить і люто ненавидить всіх успішних людей?
Letohradek    26.11.2018, 15:52
Оценка:  -6
Letohradek
ШВЕЙК, это всего лишь нацист, ненавидящий евреев ...
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 16:03
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
2 ШВЕЙК

Очеть точно соответствуешь своему нику и его характеристике по книге - "клинический идиот". При чем тут зависть?Президент - наемный работник. И это он должен работать на страну, а не страна на него. Признак его успешности, как президента, это процветание страну. А у нас пока процветает
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 16:04
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
президент и его приближенные. Так что завидовать тут не чему. Тут в пору дать ему по рукам и указать на его место.
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 16:19
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
2 Letohradek

Евреи как раз и есть самые страшные нацисты. Ты, видимо, один из них.
Rangol    26.11.2018, 15:35
Оценка:  +6
Rangol
Это очень хороший доход, надо военное положение, что бы уберечь от конфискации в следующем году
BaltijasCels    26.11.2018, 15:29
Оценка:  +5
BaltijasCels
В 12 раз всего???? Потрибэн ваенный стан...
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