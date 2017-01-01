Бирюков рассказал, чем может помочь армии военное положение

Советник президента озвучил некоторые пункты введения военного положения в Украине.

На сегодняшний день рассматривается введение военного положения на всей территории Украины, а не на отдельных территориях.

Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков в эфире телеканала Прямой, передает Лига.

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По его словам, рассматривается также мобилизация ресурсов государства для помощи армии. В случае введения военного положения не будут применены все нормы, ограничения и запреты, предусмотренные законом, уточнил он. Например, в принудительной трудовой повинности, по словам Бирюкова, сейчас нет необходимости, как и в ограничении свободы слова.

“Мало кто догадывается и знает, что вот сейчас военные перевозки на железной дороге не стоят в приоритете. Не единичные случаи, когда военные подразделения по несколько дней ждут от Укрзализныци банальных вагонов. Военное положение ставит в приоритет военные перевозки,“ - пояснил он.

Бирюков у себя в Facebook подчеркнул, что “это вынужденный шаг, который всячески старались избежать с 2014 года“.

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“Введение режима военного положения - шаг тяжелый и чреватый, требующий ювелирного подхода. На него решились. Нужно ли нам сейчас внутренне мобилизоваться? Да. Нужно ли нам отменить выборы - категорически нет“, - уточнил Бирюков.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может прибегнуть к силовому ответу на действия РФ и оставляет за собой право на самозащиту, однако не исключен и мирный путь решения конфликта в Керченском проливе.