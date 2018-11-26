"Евробляхеры" частично разблокировали западную границу

Во многих пунктах пропуска больше нет задержки в движении и очередей, но часть остается заблокированной митингующими.

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“Евробляхеры“ разблокировали движение в нескольких пунктах пропуска на Закарпатской и Львовской таможнях, однако на Волынской таможне ситуация остается сложной, сообщает Госфискальная служба.

Митингующие продолжают блокировать выезд из Украины в пунктах пропуска Ягодин и Устилуг, но в направлении въезда в Украину в случае с Устилугом очередей нет.

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“В пункте пропуска Яготин на выезд пропуска ожидают 200 грузовиков, 20 легковых авто и три автобуса“, - сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Непряхина. В штатном режиме работает и пункт пропуска Доманова, где митингующие перекрыли пешеходный переход утром в понедельник.

Пункты Шегини-Медика, Краковец-Корчевая и Рава-Руська-Хреберное остаются заблокированными, зато разблокировано движение на Угринив-Долгобичеве.

На Закарпатской таможне ситуация получше: пункты Ужгород, Косонь, Лужанка, “Вилок“, Неветленфолу работают без перебоев, возобновлено движение на пункте пропуска Солотвино. По-прежнему нельзя проехать через пункты пропуска Тиса и Малый Березный.

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Ранее в МВД провели совещание, пообещав “евробляхерам“ проводить круглосуточное растаможивание автомобилей, ввезенных с нарушением законодательства. При этом митингующих на границе призвали не создавать провокаций.