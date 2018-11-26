Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Евробляхеры" частично разблокировали западную границу

Комментариев: 2
Во многих пунктах пропуска больше нет задержки в движении и очередей, но часть остается заблокированной митингующими.
"Евробляхеры" частично разгрузили украинскую границу
"Евробляхеры" частично разгрузили украинскую границу
euroradio.fm

Читай также: Евробряхеры“ продолжают блокировать границу Украины

“Евробляхеры“ разблокировали движение в нескольких пунктах пропуска на Закарпатской и Львовской таможнях, однако на Волынской таможне ситуация остается сложной, сообщает Госфискальная служба.

Митингующие продолжают блокировать выезд из Украины в пунктах пропуска Ягодин и Устилуг, но в направлении въезда в Украину в случае с Устилугом очередей нет.

Читай также: На границе с Польшей “евробляхеры“ установили палатки

“В пункте пропуска Яготин на выезд пропуска ожидают 200 грузовиков, 20 легковых авто и три автобуса“, - сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Непряхина. В штатном режиме работает и пункт пропуска Доманова, где митингующие перекрыли пешеходный переход утром в понедельник.

Пункты Шегини-Медика, Краковец-Корчевая и Рава-Руська-Хреберное остаются заблокированными, зато разблокировано движение на Угринив-Долгобичеве.

На Закарпатской таможне ситуация получше: пункты Ужгород, Косонь, Лужанка, “Вилок“, Неветленфолу работают без перебоев, возобновлено движение на пункте пропуска Солотвино. По-прежнему нельзя проехать через пункты пропуска Тиса и Малый Березный.

Читай также: На границе усилили безопасность из-за “евробляхеров“

Ранее в МВД провели совещание, пообещав “евробляхерам“ проводить круглосуточное растаможивание автомобилей, ввезенных с нарушением законодательства. При этом митингующих на границе призвали не создавать провокаций.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: протесты, ГФС, евробляхеры, таможня, граница
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Интерфакс-Украина

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
realМовчанюк    26.11.2018, 15:41
Оценка:  0
realМовчанюк
Не понятно - почему власть панькается с идиотскими "бля-херами"???
NYKITA    26.11.2018, 15:32
Оценка:  0
NYKITA
И шо? некому их разогнать?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь