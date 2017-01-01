Повышение тарифов на тепло: Стали известны первые 5 городов
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует повысить тарифы на тепло для населения для первых шести производителей теплоэнергии на 15,9% – 19,8% в соответствии с новой ценой на газ, повышенной правительством с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей с Международным валютным фондом.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на повестку дня заседания комиссии на 27 ноября.
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Новые тарифы с ростом одноставочного тарифа на тепло в рамках указанного выше диапазона намечено утвердить для:
КП Винницагортеплоэнерго,
КП Гортепловодоэнерго города Камянец-Подольский,
ООО Ривнетеплоэнерго,
ГКП Хмельницктеплокоммунэнерго,
КПТС Черкассытеплокоммунэнерго и ЧАО Черкасское химволокно.
В то же время тариф на теплоэнергию, производимую данными предприятиями для потребностей бюджетных учреждений, может быть снижен на 10,9% – 17,7%, других категорий - на 11,5-17,5% (кроме Черкасского химволокна, где намечен их рост на 6,3-6,4%).
Тариф для потребностей религиозных организаций, согласно проекту постановления НКРЭКУ, значительно вырастет – от 63,5% до 91,6%.
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Помимо того комиссия на заседании 23 ноября одобрила и постановила опубликовать для общественного обсуждения проекты относительно установления новых тарифов еще для 20 производителей тепловой энергии, тарифообразование которых остается в ее полномочиях.
Как сообщалось 19 октября, премьер-министр Владимир Гройсман в ходе внеочередного заседания правительства сообщил, что Кабинет министров Украины повысит цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.
24 октября СМИ сообщили, что цена на газ для населения в Украине должна повысится еще на 40%, только так она сравняется с рыночной, как и было утверждено во время переговоров Кабмина с Международным валютным фондом.