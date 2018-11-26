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Одна из статей об убийстве: прокуратура открыла дело о захвате на Азове

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 1
На данный момент известно о 6 раненых моряках и 23 военнопленных.
Открыто производство по трем статьям
Открыто производство по трем статьям
скриншот

Следственный отдел Службы безопасности Украины в Одесской области начал расследование по делу о захвате российским спецназом кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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Так, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

“Уголовное производство зарегистрировано на основании информации 7 управление ГУ ВКР ДКР СБ Украины о агрессивное ведение войны Вооруженными силами РФ, ранения шести военнослужащих ВМС ВС Украины и захват катеров Бердянск, Никополь, буксира Яны Капу“, - говорится в сообщении. 

Ранее, российские СМИ назвали имена трех раненых украинских моряков, которых накануне захватили в плен на Азовском море и сейчас содержат в больнице оккупированной Керчи.

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Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что трое раненых украинских моряков с захваченного Россией судна находятся в 1-й Керченской больнице в аннексированном Крыму. Остальные моряки, по ее словам, у следователей.

Она также добавила, что в РФ могут возбудить дело против захваченных украинских моряков.

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Теги: Азовское море, Россия, захват кораблей, ВМС ВСУ, прокуратура
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Комментариев (1)
BaltijasCels    26.11.2018, 15:28
Оценка:  -3
BaltijasCels
Офіційна заява ФСБ: три корабля українських ВМС порушили межі Росії!
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