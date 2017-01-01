В МВД обещают круглосуточно растаможивать авто "евробляхеров"

Самих водителей авто, ввезенных с нарушениями, призывают воздерживаться от провокаций.

Яровой обещает "евробляхерам" круглосуточную растаможку авто, но просит их не блокировать границы mvs.gov.ua

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Сервисные центры Министерства внутренних дел обещают проводить госрегистрацию растаможенных авто в круглосуточном режиме.

Об этом сегодня на совещании в министерстве заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой. При этом участники совещания призвали водителей к неукоснительному соблюдению норм законов №8487 и №8488 о легализации ввезенных с нарушением закона автомобилей.

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На правительственном уровне продолжаются консультации по внедрению упрощенного порядка реализации норм этих законов для облегчения регистрационных процедур.

Подразделения Национальной полиции и пограничники работают в приграничных районах в усиленном режиме.

Участников протестов в то же время призывают придерживаться общественного порядка и воздерживаться от провокаций.

Напомним, “евробляхеры“ продолжают создавать проблемы с пересечением украинской границы.