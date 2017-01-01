В МВД обещают круглосуточно растаможивать авто "евробляхеров"
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Сервисные центры Министерства внутренних дел обещают проводить госрегистрацию растаможенных авто в круглосуточном режиме.
Об этом сегодня на совещании в министерстве заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой. При этом участники совещания призвали водителей к неукоснительному соблюдению норм законов №8487 и №8488 о легализации ввезенных с нарушением закона автомобилей.
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На правительственном уровне продолжаются консультации по внедрению упрощенного порядка реализации норм этих законов для облегчения регистрационных процедур.
Подразделения Национальной полиции и пограничники работают в приграничных районах в усиленном режиме.
Участников протестов в то же время призывают придерживаться общественного порядка и воздерживаться от провокаций.
Напомним, “евробляхеры“ продолжают создавать проблемы с пересечением украинской границы.